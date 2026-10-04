Тест на грамотность: где пропущена буква О?

О или Ё? Проверьте, насколько хорошо вы знаете правила русского языка

Проверьте знание русского: в каких словах не хватает буквы О?

Грамотная речь помогает ясно выражать мысли и производить хорошее впечатление — в переписке, учёбе и работе. Чтобы писать увереннее, полезно время от времени повторять правила русского языка и тренироваться на коротких заданиях. Например, вспомнить, когда после шипящих пишется буква О, а когда — Ё.

Задание

В двух из этих слов пропущена буква О. Попробуйте найти их самостоятельно:

Вкусная туш_нка

Красивая девч_нка

Маленький внуч_к

Звонкая пощ_чина

Не торопитесь смотреть ответ: вспомните правило и подумайте, какая гласная нужна в каждом слове.

Ответ и разбор

Буква О пропущена в словах «девчонка» и «внучок».

Тушёнка — пишется через Ё. Слово связано с формой «тушёный» и глаголом «тушить». В обычных текстах точки над Ё часто опускают, поэтому можно встретить написание «тушенка», но произносится и пишется здесь именно Ё.

— пишется через Ё. Слово связано с формой «тушёный» и глаголом «тушить». В обычных текстах точки над Ё часто опускают, поэтому можно встретить написание «тушенка», но произносится и пишется здесь именно Ё. Девчонка — в суффиксе -онк- под ударением пишется О.

— в суффиксе под ударением пишется О. Внучок — О стоит в суффиксе -ок . Сравните: «внучок» — «внучка». НО! Обе формы — и «внучок» , и «внучек» — являются правильными, выбор зависит от ударения. Внучо́к — с буквой «о» в суффиксе, если ударение падает на второй слог. Вну́чек — с буквой «е» в суффиксе, если ударение падает на первый слог.

— О стоит в суффиксе . Сравните: «внучок» — «внучка». НО! Обе формы — и , и — являются правильными, выбор зависит от ударения. — с буквой в суффиксе, если ударение падает на второй слог. — с буквой в суффиксе, если ударение падает на первый слог. Пощёчина — пишется через Ё в корне. Проверить безударную гласную в корне можно словом щёки или щека, но гласный звук под ударением обозначается именно буквой ё (пощёчина). Написание через «о» (пощочина) является ошибкой.

Итак, правильные варианты — девчонка и внучок.

Интересный факт

Буква Ё — седьмая буква русского алфавита, но в печати точки над ней часто опускают. Иногда они помогают различить слова: например, «все» и «всё». Поэтому в учебниках, словарях и текстах для детей Ё обычно обозначают, чтобы чтение было однозначным.

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