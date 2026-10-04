Тест на грамотность: где пропущена буква О?
Проверьте знание русского: в каких словах не хватает буквы О?
Грамотная речь помогает ясно выражать мысли и производить хорошее впечатление — в переписке, учёбе и работе. Чтобы писать увереннее, полезно время от времени повторять правила русского языка и тренироваться на коротких заданиях. Например, вспомнить, когда после шипящих пишется буква О, а когда — Ё.
Задание
В двух из этих слов пропущена буква О. Попробуйте найти их самостоятельно:
- Вкусная туш_нка
- Красивая девч_нка
- Маленький внуч_к
- Звонкая пощ_чина
Не торопитесь смотреть ответ: вспомните правило и подумайте, какая гласная нужна в каждом слове.
Ответ и разбор
Буква О пропущена в словах «девчонка» и «внучок».
- Тушёнка — пишется через Ё. Слово связано с формой «тушёный» и глаголом «тушить». В обычных текстах точки над Ё часто опускают, поэтому можно встретить написание «тушенка», но произносится и пишется здесь именно Ё.
- Девчонка — в суффиксе -онк- под ударением пишется О.
- Внучок — О стоит в суффиксе -ок. Сравните: «внучок» — «внучка». НО! Обе формы — и «внучок», и «внучек» — являются правильными, выбор зависит от ударения. Внучо́к — с буквой «о» в суффиксе, если ударение падает на второй слог. Вну́чек — с буквой «е» в суффиксе, если ударение падает на первый слог.
- Пощёчина — пишется через Ё в корне. Проверить безударную гласную в корне можно словом щёки или щека, но гласный звук под ударением обозначается именно буквой ё (пощёчина). Написание через «о» (пощочина) является ошибкой.
Итак, правильные варианты — девчонка и внучок.
Интересный факт
Буква Ё — седьмая буква русского алфавита, но в печати точки над ней часто опускают. Иногда они помогают различить слова: например, «все» и «всё». Поэтому в учебниках, словарях и текстах для детей Ё обычно обозначают, чтобы чтение было однозначным.
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