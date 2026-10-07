Ё или О? Тест на грамотность по русскому языку

Грамотная речь — это визитная карточка человека. Она важна не только на экзаменах и в деловой переписке, но и в повседневном общении. Соблюдения правил написания говорит о начитанности, внимании к деталям и уважении к собеседнику. А ведь русский язык таит немало ловушек — и одна из самых хитрых связана с чередованием букв О и Ё после шипящих под ударением.

Предлагаем проверить себя. Ниже приведены четыре фразы, и в каждой пропущена одна буква. Ваша задача — определить, в каких словах на месте пропуска должна стоять именно буква Ё.

1.Спелый крыж_вник

2.Удобная ноч_вка

3.Едва слышный ш_рох

4.Ярко-ж_лтый цвет

Остановитесь и подумайте самостоятельно. Вспомните правила написания и слова-исключения, прежде чем листать ниже.

Ответы с разбором

1.Спелый крыжОвник — здесь нужна буква О. Это знаменитое слово-исключение. Несмотря на то что ударение падает на шипящую, в корне слова всегда пишется О (как и в словах шов, шорох, капюшон, обжора).

2.Удобная ночЁвка — здесь пропущена буква Ё. Это существительное образовано от глагола «ночевать». По правилу, в суффиксах и окончаниях существительных и причастий, образованных от глаголов, под ударением после шипящих пишется Ё (как в словах тушёнка, жжёный, корчёвка).

3.Едва слышный шОрох — здесь нужна буква О. Как и «крыжовник», это слово является строгим исключением из общего правила. В корне под ударением после шипящей пишется только О.

4.Ярко-жЁлтый цвет — здесь пропущена буква Ё. Работает основное правило: если в корне слова после шипящей стоит ударение, мы пишем Ё (как в словах чёрный, шёпот, жёлудь). Исключений здесь нет.

Ответ: буква Ё пропущена в словах «ночЁвка» и «жЁлтый».

Если вы нашли оба варианта и не попались на удочку слов-исключений — поздравляем, у вас безупречная грамотность! Если допустили ошибку — не расстраивайтесь, эти правила считаются одними из самых сложных даже для носителей языка.

Это надо знать!

Многие считают, что букву Ё можно смело заменять на Е, ведь «и так все поймут». Но это опасное заблуждение! В русском языке есть пары слов, которые пишутся одинаково с буквой Е, но имеют совершенно разный смысл, если заменить её на Ё.

Например:

Все (каждый человек) и Всё (всё целиком);

Небо (то, что над головой) и Нёбо (часть полости рта);

Именно поэтому в словарях, учебниках и детских книгах использование буквы Ё является строгим правилом, а не рекомендацией.

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