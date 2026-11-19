В Якутске пройдет пятый юбилейный инклюзивный концерт-спектакль «Обнимаю сердцем»

25 ноября в 19:00 в Культурном центре «Сергеляхские огни» состоится пятый ежегодный инклюзивный концерт-спектакль волонтерского движения «Обнимаю сердцем». В этом году на сцену выйдут около 400 участников — дети и взрослые с инвалидностью, творческие коллективы и звезды эстрады.



Юбилейный вечер пройдет в формате цельного спектакля, в основе сюжета которого лежит история об исполнении заветной мечты девочки с ограниченными возможностями здоровья. Сценарий написала писатель-фантаст из Владивостока Натали Тумко, режиссером выступил Михаил Степанов.

Зрителей ждет синтез жанров: вокал, хореография, этническая музыка, жестовое пение и инклюзивные показы мод. Вместе с начинающими особенными артистами выступят звезды якутской сцены: Умсуура, Аман Анхаров, Санита Ай, Андрей Чупиков, Евгений Мухин, Какитока, хор МВД и студия «Голос». Специальными гостями вечера станут дизайнер Гавриил Агуф и актриса Московского театра мимики и жеста Ольга Вологжина (Москва), а также этнопевица Надежда Гаечка (Таганрог). Особым номером программы станет выступление председателя Якутского РО ВОГ Ульяны Максимовой, приуроченное к 100-летию Всероссийского общества глухих.

Все средства, вырученные от продажи билетов, организаторы направят на издание книги сказок, сочиненных детьми с инвалидностью.

Идея проекта «Обнимаю сердцем» родилась в Якутии в 2022 году после разговора основателя движения Анны Фёдоровой и Ульяны Максимовой. За пять лет проект вырос с 230 до 400 участников на одной сцене, а само движение сегодня объединяет более 2000 человек в 14 регионах России. С 2025 года «Обнимаю сердцем» является лидерским проектом Агентства стратегических инициатив (АСИ), а в 2026 году вошло в ТОП-300 форума «Сильные идеи для нового времени». 21 ноября первый концерт движения также впервые пройдет во Владивостоке.

«Главная философия нашего концерта в том, что это не выступление для людей с инвалидностью, а искусство, которое люди с разными возможностями создают вместе. Без скидок и снисхождения. Мы все талантливы на равных, и каждому артисту в этот вечер необходима искренность зрительного зала», — отмечают организаторы.