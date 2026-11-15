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15.11.2026 14:10
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В Олекминске заготовили лед для семей участников СВО

Коллектив Олекминского филиала ГАУ «Якутлесресурс» заготовил питьевой лед для семей участников специальной военной операции. Сотрудники филиала организовали работы по добыче, транспортировке и складированию льда, обеспечив нуждающиеся семьи качественной питьевой водой на зимний период.

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Источник: ГАУ «Якутлесресурс»
Фото: Из соцсети

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