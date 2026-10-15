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16.10.2026 04:37
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Благотворительность

120 кг юколы и рыбы направили на СВО жители Алазеи

14 октября жители Алазейского наслега Среднеколымского улуса направили 120 кг гуманитарной помощи на СВО. В посылках юкола, копченая и соленая рыба.

С этими посылками учащиеся средней школы им. В.А. Местникова отправили воинам на передовую свои письма, стихи и рассказы, сообщает в своем канале глава Среднеколымского улуса Иван Лаптев.

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Источник: Канал Ивана Лаптева.
Фото: Канал Ивана Лаптева.

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