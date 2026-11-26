Церемония прощания с выдающимся якутским художником-модельером, народным художником Республики Саха (Якутия) Августиной Филипповой пройдет в Якутске в субботу, 28 ноября. Об этом ТАСС сообщили в активе ее творческого фонда.

Гражданская панихида начнется в 11:00 по адресу: Сергеляхское шоссе, 2/8. Поминальный обед запланирован на 15:30 по адресу: улица Ойунского, 19.

О кончине Августины Филипповой стало известно накануне, 25 ноября. Она ушла из жизни на 79-м году жизни (в возрасте 78 лет) после продолжительной тяжелой болезни. Мастер получила широкое признание в России и за рубежом как создательница уникальных сценических и национальных костюмов, вдохновленных якутским эпосом Олонхо, фольклором и традициями народов Севера.