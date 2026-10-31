Рожденный для неба ушел в небеса…

Сегодня исполняется 9 дней, как ушел в свой последний, вечный полет Валентин Капитонович Иванов — человек-эпоха, чей жизненный путь служит высочайшим примером служения Отечеству. Мальчик из Нюрбы, влюбленный в бескрайнее небо, он стал полковником Главного штаба Военно-Воздушных Сил Российской Федерации, выдающимся военным специалистом и кандидатом военных наук. Для нашей редакции это огромная утрата: Валентин Капитонович долгие годы оставался верным, мудрым и постоянным автором SakhaLife, чьи материалы всегда отличались особой честностью и искренним сопереживанием за судьбу родного края.

В этот скорбный день мы публикуем памятную статью Альбины Прокопьевны Черепановой — заслуженного экономиста РС(Я), известного общественного деятеля, члена Общественной палаты Якутии. Альбину Прокопьевну и Валентина Капитоновича связывали годы крепкой дружбы и кропотливый совместный труд над книгой-мемуарами «Валентин Иванов: Мои взлёты», которая успела выйти при жизни автора и стала его настоящим завещанием будущим поколениям.

Слово — соавтору, коллеге и близкому другу…

«Мечтайте! Разрешите себе быть тем человеком, которым хотите… Ведь Мечта – это великая сила, меняющая вас и вашу жизнь к лучшему».

С болью от невосполнимой утраты я испытываю в то же время огромную благодарность за то, что судьба подарила мне встречу и наш совместный труд над книгой «Валентин Иванов: Мои взлёты».

Рожденный для неба: к истории создания книги

Жизненный путь Валентина Капитоновича Иванова берет свое начало на просторах якутской земли – в поселке Нюрба Якутской АССР. Именно там в послевоенные годы формировался характер будущего офицера. Огромную роль в воспитании девятерых детей сыграла мама, Ефросиния Николаевна. В тяжелые военные и послевоенные годы она сумела дать всем детям достойное образование, привить главное – беззаветную любовь к Родине, честность, трудолюбие и уважение к людям. Семейные устои, национальные традиции и атмосфера взаимовыручки стали тем надежным фундаментом, на который Валентин Капитонович опирался всю свою жизнь.

Особое влияние на выбор профессии оказал старший брат Иннокентий – летчик-истребитель, выпускник Сталинградского училища. Детские впечатления от встреч с первыми полярными лётчиками, геологоразведчиками и пилотами, квартировавшими в их доме, окончательно предопределили судьбу мальчишки: только небо, только истребительная авиация.

Несмотря на преграды, сомнения и трудности призывного периода, Валентин Иванов проявил твердость характера и добился своей цели. В 1963 г. он успешно поступил в легендарное Ейское высшее военное авиационное ордена Ленина училище лётчиков. Годы учебы в Ейске стали серьезной проверкой на прочность. Это было время интенсивной теоретической подготовки, освоения сложной техники и напряженной работы над собой. Под руководством выдающегося начальника училища, Героя Советского Союза генерала-майора авиации Бориса Мироновича Ривкина, училище задавало высочайшие стандарты. Именно здесь курсанты осваивали передовые реактивные самолеты, учились действовать в нестандартных ситуациях и постигали кодекс чести советского офицера.

За 37 лет службы Валентин Капитонович прошел путь от рядового летчика до полковника Главного штаба Военно-Воздушных Сил Российской Федерации. В его биографии были не только взлеты, но и суровые испытания, тяжелые переломы судьбы. Роковая авария в 1969 г. в Забайкальском военном округе поставила под угрозу не только летную карьеру, но и саму жизнь. Однако мужество, внутренняя сила и преданность делу позволили ему не сломиться.

Он состоялся и как блестящий военный специалист, кандидат военных наук, и как мудрый педагог, передающий бесценный опыт молодым поколениям. Будучи одним из пионеров истребительно-бомбардировочной авиации, Валентин Иванов стоял у истоков освоения сложнейших авиационных комплексов, способных решать задачи в любых условиях, внес весомый научный и организационный вклад в развитие системы управления воздушным движением страны

Его труд отмечен государственными наградами: орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, знаком отличия «Гражданская доблесть» и многими другими, а имя навсегда вписано в историю отечественных ВВС. Жизнь Валентина Капитоновича Иванова – яркий пример того, как упорный труд, верность воинской присяге и искренняя любовь к родной земле могут вознести человека на самую высокую высоту, оставив после себя добрую память в сердцах земляков, друзей и всех соотечественников.

Книга как завещание будущим поколениям

Рождение книги «Валентин Иванов: Мои взлёты» произошло не сразу. Составители издания – близкие люди, соратники и единомышленники, в числе которых сестра Капиталина Капитоновна Алексеева, племянница Катерина Николаевна Кларк и я, соавтор Альбина Прокопьевна Черепанова, – проделали огромную работу, чтобы сохранить эти воспоминания.

В последние годы Валентин Капитонович стал лично для меня родным человеком – ощущение, будто мы были знакомы с самого детства. Впрочем, удивляться нечему: совместный труд над книгой очень сближает. Он был удивительно добрым и чутким человеком, и мне невероятно больно говорить о нем в прошедшем времени.

Изданная книга – больше, чем мемуары. Это живой диалог сквозь поколения, обращенный к современной молодежи, к тем мальчишкам и девчонкам, которые сегодня с надеждой смотрят в небо. Это глубокое, честное и вдохновляющее повествование о судьбе человека, чья детская мечта о небе превратилась в призвание всей жизни. Путь полковника Военно-воздушных сил, кандидата военных наук Валентина Капитоновича Иванова охватывает эпохальные изменения в отечественной авиации и служит примером высочайшего профессионализма, стойкости и преданности Родине.

Издание «Валентин Иванов: Мои взлёты» – настоящий памятник человеку, который пронес преданность небу и родному краю через всю жизнь. То, что книга вышла при его жизни, – это истинное счастье и победа, ставшая лучшим воплощением памяти о нем. В ней – вся его жизнь: с документальными фактами, с его меткими и характерными фразами, бесценными историческими фотографиями и воспоминаниями. Валентин Капитонович принадлежал к той редкой когорте людей, чей жизненный путь служит высочайшим примером служения Отечеству.

Рожденный для неба ушел в небеса…

Светлая память о Валентине Капитоновиче Иванове в наших сердцах.

С уважением, Альбина Черепанова.