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29.10.2026 04:44
чтение: 1 мин
Некролог
#ИРО и ПК

ИРО и ПК соболезнует родным Матвея Мучина

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины после тяжелой болезни                                                          

                                                Матвея Васильевича Мучина,

видного государственного и общественного деятеля, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), кандидата педагогических наук, отличника народного просвещения, кавалера орденов «Дружба», «Полярная звезда», обладателя Почетного знака «Во славу и на пользу республике», лауреата Государственной премии имени А.Е. Кулаковского, Почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса, Батаринского, Тюнгюлюнского, Нерюктяинского наслегов, Петровского округа г. Санкт-Петербурга.

Педагог по призванию, после окончания Магаданского педагогического института Матвей Васильевич возглавил Павловскую среднюю школу родного Мегино-Кангаласского улуса. Он глубоко верил в силу знаний, в талант подрастающего поколения, делал многое, чтобы помочь молодым найти свой путь, посвятив многие годы жизни развитию образования. Сотни и тысячи специалистов были подготовлены для республики через Департамент по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при президенте Республики Саха (Якутия), который возглавлял Матвей Васильевич Мучин.

Скорбим вместе со всеми, светлая память…

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Источник: Пресс-служба ИРО и ПК

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