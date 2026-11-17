Задолженность по заработной плате перед сотрудниками ГУП «ЖКХ РС (Я)» сокращена на 209 млн рублей. Выплаты осуществляются в ежедневном режиме, а погашение долгов перед коллективами определено приоритетной задачей, сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

«В ходе исполнения моих поручений по срочной ликвидации задолженности по зарплате ГУП «ЖКХ РС (Я)» по состоянию на 17 ноября задолженность сокращена на 209 млн рублей. Кроме того, деньги предприятие направляет людям буквально каждый день — по 10–15 млн рублей по мере поступления платежей за коммунальные услуги», — написал Бычков в своем телеграм-канале.

По словам главы кабмина, вопрос своевременной оплаты труда работников, обеспечивающих теплом поселки в условиях зимних морозов, поставлен в приоритет над всеми остальными расходами предприятия. Он отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее ситуация с невыплатой зарплаты в крупнейшем коммунальном предприятии республики вызвала широкий общественный резонанс в разгар отопительного сезона. По данным прокуратуры Якутии, к середине ноября общий объем долга перед сотрудниками превысил 500 млн рублей. Задержки выплат, начавшиеся еще со второй половины сентября, затронули 17 из 28 производственных филиалов компании в различных районах республики.

На фоне кассовых разрывов работники котельных и ремонтных бригад записали публичные видеообращения, в которых сообщили о невозможности содержать семьи и исполнять кредитные обязательства. Коллективное обращение в федеральные органы власти также направили супруги сотрудников предприятия. В Ил Тумэне проблему связывали с общим дефицитом бюджета и накопившейся долговой нагрузкой самого ГУП.

Для стабилизации ситуации и бесперебойного прохождения отопительного периода региональные власти привлекли дополнительное финансирование в рамках программы финансового оздоровления ГУП «ЖКХ РС (Я)» на 2026–2028 годы. Как уточнил Кирилл Бычков, основная часть этих средств уже направлена на закупку топлива и энергоресурсов, что должно обеспечить стабильную работу котельных и исключить задержки выплат персоналу и подрядчикам в зимний период.

Параллельно предприятие усилило работу по взысканию дебиторской задолженности за коммунальные услуги в судебном порядке. К работе с неплательщиками подключена специальная межведомственная комиссия.

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