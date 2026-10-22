ЖКХ Якутии получит полное бюджетное финансирование

Сфера жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия) в бюджете на 2027 год будет профинансирована в полном объеме от заявленной потребности. На эти цели заложено 56 миллиардов рублей. Об этом по итогам ХХ сессии Государственного Собрания (Ил Тумэн) заявили спикер парламента Алексей Еремеев и председатель правительства республики Кирилл Бычков. Председатель Госсобрания отдельно подчеркнул, что выделение этой суммы стало важнейшим достижением текущего бюджетного процесса.

До сих пор сфера ЖКХ в регионе сталкивалась с хроническим недофинансированием текущих расходов. Изменение бюджетного подхода произошло на фоне недавнего кризиса со срывом северного завоза. Ситуация со снабжением привлекла повышенное внимание властей и общественности к системным проблемам отрасли, которые ранее влекли за собой сбои в смежных направлениях. Результатом этого процесса стало признание на всех уровнях власти необходимости первоочередного финансирования жизнеобеспечивающих предприятий региона.

При этом эксперты отмечают, что выделение полной суммы на 2027 год покрывает именно текущие операционные расходы коммунального комплекса. Проблема ранее накопившихся долговых обязательств предприятий ЖКХ Якутии по-прежнему остается актуальной и требует дальнейших системных решений. Тем не менее сам факт стопроцентного заложения требуемой суммы на календарный год в главном финансовом документе республики является прецедентом для регионального бюджета последних лет.

Отвечая на обеспокоенность граждан и сообщения в СМИ о сокращении расходов по ряду социально чувствительных направлений (сельское хозяйство, льготное лекарственное обеспечение, внутриулусные и арктические авиаперевозки, санавиация, обязательства перед детьми-сиротами и многодетными семьями), Алексей Еремеев пояснил объективный характер бюджетного процесса:

«Это стандартная картина для первого чтения. Мы еще не до конца видим всю финальную доходную часть бюджета, так как впереди нас ждет распределение федеральных дотаций, субсидий и субвенций, а также уточнение наших налоговых поступлений. Все эти важнейшие социальные статьи расходов обязательно будут наполнены и профинансированы ко второму чтению», — заверил спикер парламента.

«Предстоит сложнейшая кропотливая работа, чтобы ко второму чтению главный финансовый документ региона максимально полно отражал все социальные и экономические потребности Якутии», — резюмировал спикер Ил Тумэна.