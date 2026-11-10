Билайн увеличил надежность сети в жилых зонах Якутска

Оператор Билайн расширил ёмкость сети мобильного интернета в столице Республики Саха (Якутия), что позволило адаптировать сеть к выросшему объёму трафика и предоставлять большему клиенту возможность пользоваться современными цифровыми сервисами даже в часы высокой нагрузки.

Большинство работ прошли в жилых зонах и частных секторах. Технические специалисты нарастили емкость и покрытие сети в районе перекрестка Хабарова – Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллона, микрорайоне «Ильинка», в районе жилых домов на Шестакова, Николаева (13 -14 квартала), 2-ой Березовой, на четвертом километре Сергеляхского шоссе. Также инженеры увеличили надежность сети на Чернышевского в районе офиса «Горсвет» и в микрорайоне «Птицефабрика».

Стабильная работа сети Билайн позволяет жителям этих улиц с комфортом решать повседневные задачи: заказывать доставку продуктов, вызывать такси, оплачивать счета и переводить деньги онлайн, оставаться на связи в мессенджерах и соцсетях. Также надёжный 4G делает доступными звонки в формате VoLTE (Voice over LTE — голос поверх LTE): соединение устанавливается практически мгновенно, а голос звучит чище — собеседника слышно так, будто он находится рядом.

«Главный итог работ — не только устойчивость к выросшему трафику, но и запас прочности на перспективу. В условиях, когда качество контента и число устройств растут постоянно, этот запас и есть база для стабильной связи. Параллельно мы продолжаем развивать покрытие, чтобы цифровые сервисы были доступны всё большему числу клиентов», — комментирует директор Якутского отделения Билайн Вадим Пеньков.

На данный момент Билайн в республике является лидером по количеству населенных пунктов с эксклюзивным покрытием. При этом оператор постоянно модернизирует и улучшает сеть на территории республики: в этом году Билайн прокачал 4G в таких городах как Алдан, Покровск, Ленск, пгт. Олёкминск, Мохсоголлох, сёлах Сайылык (Кобяйский улус), Тербяс (Вилюйский улус), Оймякон, Берег-Юрдя, Хара-Тумул (Оймяконский улус), Тяня (Олёкминский улус). Кроме того, оператор увеличил покрытие на примыкающих к населённым пунктам участках федеральных автодорог Вилюй, Колыма, Лена, а также увеличил ёмкость сети на десятках улиц городского округа Якутска.