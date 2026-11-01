Пять критических ошибок самозанятых — за что грозят штрафы

Федеральная налоговая служба (ФНС) России усилила контроль за соблюдением налоговой дисциплины самозанятыми — гражданами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). За девять месяцев 2026 года в рамках пилотного запуска новой скоринговой модели к ответственности по всей стране привлечено порядка 3 тыс. плательщиков на общую сумму около 300 млн рублей. Основным нарушением стало неправомерное аннулирование фискальных чеков.

В центре внимания налоговых органов оказалась и Якутия, где сектор самозанятости за пять лет вырос в 25 раз. SakhaLife разобрался, за какие нарушения самозанятые Якутии рискуют получить жесткие штрафы и как уберечь бизнес от санкций.

Под прицелом алгоритмов: за что штрафуют самозанятых в Якутии

Согласно действующему законодательству, главным инструментом контроля доходов остается фиксация расчетов через приложение «Мой налог». Нарушение правил ведения отчетности влечет за собой прямые финансовые санкции.

• Скрытие доходов и отмена чеков. По данным ФНС, автоматизированные алгоритмы выявляют систематические необоснованные отмены чеков, особенно если они проводятся через банки-партнеры или цифровые маркетплейсы. Штраф за невыдачу чека или его незаконное аннулирование составляет 20% от суммы операции, а при повторном нарушении в течение шести месяцев налоговые органы взыскивают 100% от суммы скрытого расчета (ст. 129.13 НК РФ).

• Пропуск сроков. Отразить полученный доход в приложении самозанятые обязаны не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.

• Превышение лимитов и запрещенная деятельность. Законом установлен жесткий порог годового дохода на уровне 2,4 млн рублей. Превышение этого лимита, а также наем сотрудников по трудовым договорам или перепродажа чужих товаров автоматически лишают гражданина права на НПД. В этом случае ФНС может доначислить НДФЛ по ставке 13%, пени и штраф в размере 20% от суммы незадекларированного предпринимательского дохода.

• Нарушения в сфере персональных данных. С 2025 года ужесточились требования Роскомнадзора к микробизнесу. Если самозанятый использует автоматизированные системы (например, чат-ботов для записи клиентов) и не уведомил ведомство об обработке персональных данных, ему грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. За отсутствие политики конфиденциальности на рабочем сайте предусмотрено взыскание до 3 тыс. рублей.

Параллельно налоговые органы отслеживают и действия заказчиков. При выявлении фактов подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами с самозанятыми (для оптимизации налогов) юрлицам грозит доначисление НДФЛ (13%) и страховых взносов (30%), а также крупные штрафы.

Якутский феномен: взрывной рост и риски для 70 тысяч предпринимателей

В региональном разрезе сектор самозанятости демонстрирует неравномерную, но стабильно восходящую динамику. Особо примечательные результаты фиксируются на Дальнем Востоке.

Как сообщили SakhaLife в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), за последние пять лет число зарегистрированных плательщиков НПД в регионе увеличилось в 25 раз. К концу 2025 года общее количество граждан, легализовавших свой профессиональный статус, достигло 69,4 тыс. человек.

«Механизм нового налогового режима в Якутии доказал свою эффективность как доступный инструмент легализации труда, — отметили в профильном ведомстве. — Основными сферами активности якутян остаются пассажирские и грузовые перевозки, бьюти-индустрия (парикмахерские услуги, маникюр), IT-маркетинг, а также производство и реализация продукции собственного изготовления».

Масштабный прирост участников рынка в республике эксперты связывают с активной господдержкой по линии национальных проектов, оператором которых выступает Центр «Мой бизнес». Только за последний год якутские предприниматели получили более 17 тыс. профильных консультаций.

При этом кратный рост числа плательщиков закономерно смещает фокус внимания контролирующих органов на профилактику нарушений. Проводимые в регионе регулярные дни открытых дверей по налогам призваны минимизировать риски случайных ошибок при аннулировании чеков и декларировании доходов, уберегая растущий микробизнес Якутии от штрафных санкций.