22 ноября 2026 года в частном доме в с. Октемцы обнаружено двое погибших с огнестрельными ранениями, один из них несовершеннолетний. Также в учреждение здравоохранения с огнестрельным ранением госпитализирован подросток, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

На место выехал прокурор Хангаласского района Альберт Готовцев.

На контроле прокуратуры установление обстоятельств и причин происшествия, проведение процессуальной проверки по данному факту.