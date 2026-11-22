22.11.2026 14:35
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В Октемцах обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями
22 ноября 2026 года в частном доме в с. Октемцы обнаружено двое погибших с огнестрельными ранениями, один из них несовершеннолетний. Также в учреждение здравоохранения с огнестрельным ранением госпитализирован подросток, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
На место выехал прокурор Хангаласского района Альберт Готовцев.
На контроле прокуратуры установление обстоятельств и причин происшествия, проведение процессуальной проверки по данному факту.
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Источник: Прокуратура Якутии.
Фото: ГТРК САХА.
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