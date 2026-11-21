Математический тест на логику: Реши пример (8 + 16) × 4 — (54 : 6) + 19
Зарядка для мозга: вспомните школьные правила и решите пример (8 + 16) × 4 — (54 : 6) + 19
В школе многим из нас казалось, что сложные примеры и уравнения никогда не пригодятся во взрослой жизни. Однако математика окружает нас повсюду: мы используем ее каждый день, когда планируем семейный бюджет, рассчитываем скидки в магазине, прикидываем время в пути или даже готовим по рецепту. Кроме того, устный счет — это лучший фитнес для мозга, который помогает сохранять ясность ума и хорошую память на долгие годы.
Готовы устроить небольшую разминку для своего интеллекта? Автор SakhaLife Денис Долганов составил для наших читателей интересную арифметическую задачку, которая проверит вашу внимательность и знание базовых школьных правил.
Перед вами математический пример:
(8 + 16) × 4 — (54 : 6) + 19
Ваша задача: попробуйте решить это выражение самостоятельно в уме, не прибегая к помощи калькулятора или смартфона. Главное здесь — не торопиться и правильно вспомнить порядок математических действий.
Дайте себе минуту на размышление, зафиксируйте полученный результат в памяти, а затем переходите к разбору ниже.
Правильное решение и ответ
Давайте проверим, удалось ли вам не запутаться в вычислениях. Чтобы получить верный ответ, нужно строго следовать правилу порядка действий в математике.
Шаг 1. Сначала выполняем действия в скобках:
- Первая скобка: 8 + 16 = 24
- Вторая скобка: 54 : 6 = 9
После этого наш длинный пример упрощается и приобретает такой вид: 24 × 4 — 9 + 19.
Шаг 2. Переходим к умножению:
Умножение имеет приоритет перед вычитанием и сложением.
- 24 × 4 = 96 (удобно считать в уме по частям: 20 × 4 = 80 и 4 × 4 = 16; 80 + 16 = 96).
Теперь пример выглядит совсем просто: 96 — 9 + 19.
Шаг 3. Выполняем вычитание и сложение слева направо:
- 96 — 9 = 87
- 87 + 19 = 106
Правильный ответ: 106.
Поздравляем всех, у кого сошелся ответ! Ваш мозг работает как швейцарские часы.
Интересный факт о числах на десерт:
Замечали ли вы, какой магией обладает цифра 9? У нее есть удивительное математическое свойство, которое называют «правилом девятки». Если вы умножите 9 на любое целое число, то сумма цифр полученного результата всегда будет сводиться к девятке!
Проверим?
- 9 × 2 = 18 (1 + 8 = 9)
- 9 × 7 = 63 (6 + 3 = 9)
- 9 × 15 = 135 (1 + 3 + 5 = 9)
- И даже с большими числами: 9 × 482 = 4338 (4 + 3 + 3 + 8 = 18, а 1 + 8 = 9).
Этот простой фокус математики нередко используют для быстрой проверки правильности вычислений!
Другие примеры
Математический тест на логику: Реши пример 36 — (81 : 9 + 48 : 6) × 2
Математический тест на логику: Реши пример 16 — (12 + 3 × 4) : 2 + 15
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий