Зарядка для мозга: вспомните школьные правила и решите пример (8 + 16) × 4 — (54 : 6) + 19

В школе многим из нас казалось, что сложные примеры и уравнения никогда не пригодятся во взрослой жизни. Однако математика окружает нас повсюду: мы используем ее каждый день, когда планируем семейный бюджет, рассчитываем скидки в магазине, прикидываем время в пути или даже готовим по рецепту. Кроме того, устный счет — это лучший фитнес для мозга, который помогает сохранять ясность ума и хорошую память на долгие годы.

Готовы устроить небольшую разминку для своего интеллекта? Автор SakhaLife Денис Долганов составил для наших читателей интересную арифметическую задачку, которая проверит вашу внимательность и знание базовых школьных правил.

Перед вами математический пример:

(8 + 16) × 4 — (54 : 6) + 19

Ваша задача: попробуйте решить это выражение самостоятельно в уме, не прибегая к помощи калькулятора или смартфона. Главное здесь — не торопиться и правильно вспомнить порядок математических действий.

Дайте себе минуту на размышление, зафиксируйте полученный результат в памяти, а затем переходите к разбору ниже.

Правильное решение и ответ

Давайте проверим, удалось ли вам не запутаться в вычислениях. Чтобы получить верный ответ, нужно строго следовать правилу порядка действий в математике.

Шаг 1. Сначала выполняем действия в скобках:

Первая скобка: 8 + 16 = 24

Вторая скобка: 54 : 6 = 9

После этого наш длинный пример упрощается и приобретает такой вид: 24 × 4 — 9 + 19.

Шаг 2. Переходим к умножению:

Умножение имеет приоритет перед вычитанием и сложением.

24 × 4 = 96 (удобно считать в уме по частям: 20 × 4 = 80 и 4 × 4 = 16; 80 + 16 = 96).

Теперь пример выглядит совсем просто: 96 — 9 + 19.

Шаг 3. Выполняем вычитание и сложение слева направо:

96 — 9 = 87

87 + 19 = 106

Правильный ответ: 106.

Поздравляем всех, у кого сошелся ответ! Ваш мозг работает как швейцарские часы.

Интересный факт о числах на десерт:

Замечали ли вы, какой магией обладает цифра 9? У нее есть удивительное математическое свойство, которое называют «правилом девятки». Если вы умножите 9 на любое целое число, то сумма цифр полученного результата всегда будет сводиться к девятке!

Проверим?

9 × 2 = 18 (1 + 8 = 9 )

) 9 × 7 = 63 (6 + 3 = 9 )

) 9 × 15 = 135 (1 + 3 + 5 = 9 )

) И даже с большими числами: 9 × 482 = 4338 (4 + 3 + 3 + 8 = 18, а 1 + 8 = 9).

Этот простой фокус математики нередко используют для быстрой проверки правильности вычислений!

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