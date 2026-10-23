Математический тест на логику: Реши пример 36 — (81 : 9 + 48 : 6) × 2

Математическая разминка для мозга: найди правильный ответ в этом кажущемся простым примере

Задача от SakhaLife: реши пример 36 — (81 : 9 + 48 : 6) × 2 за 1 минуту

Математика сопровождает нас повсюду: мы считаем сдачу в магазине, планируем семейный бюджет, рассчитываем время в пути и даже делим пиццу на равные куски. Без базовых навыков счёта в повседневной жизни не обойтись. Именно поэтому так важно держать мозг в тонусе — и лучший способ сделать это, решая несложные, но интересные задачи.

Сегодня мы предлагаем вам небольшую математическую разминку. Этот пример придумал редактор издания SakhaLife Денис Долганов специально для наших читателей, чтобы каждый мог проверить свою внимательность и память.

Задание

Итак, перед вами пример:

36 — (81 : 9 + 48 : 6) × 2

Задача проста: попробуйте решить его самостоятельно, без калькулятора. Возьмите листок бумаги и ручку или посчитайте в уме — как вам удобнее.

Не торопитесь! Главная сложность таких примеров вовсе не в вычислениях, а в правильном порядке действий. Многие взрослые, давно окончившие школу, путаются именно в этом. Вспомните, чему учили на уроках математики: что выполняется первым, а что — потом?

Дайте себе пару минут на раздумья, а потом сверьтесь с решением ниже.

Решение

Давайте разберём пример пошагово.

Шаг 1. Сначала выполняем действия в скобках. Но и внутри скобок действует правило: сначала деление и умножение, потом сложение и вычитание. Поэтому начинаем с деления:

81 : 9 = 9

48 : 6 = 8

Шаг 2. Теперь складываем полученные результаты в скобках:

9 + 8 = 17

Наш пример заметно упростился и теперь выглядит так: 36 — 17 × 2.

Шаг 3. По правилам математики умножение выполняется раньше вычитания:

17 × 2 = 34

Шаг 4. Осталось последнее действие — вычитание:

36 — 34 = 2

Ответ

36 — (81 : 9 + 48 : 6) × 2 = 2

Если у вас получилось именно такое число — поздравляем! Вы отлично помните школьную программу и умеете правильно расставлять порядок действий. А если ответ оказался другим, не расстраивайтесь: скорее всего, вы просто забыли, что умножение выполняется раньше вычитания. Теперь это правило точно останется с вами надолго.

Самые частые ошибки в подобных примерах связаны с тем, что люди выполняют действия слева направо по порядку, забывая про приоритет операций. Запомните простое правило: сначала скобки, затем умножение и деление, и только потом сложение и вычитание.

Интересный факт о математике

А знаете ли вы, что знаки «+» и «-», которыми мы пользуемся каждый день, появились не так давно? Они вошли в употребление лишь в конце XV века. Немецкий математик Иоганн Видман впервые применил их в печатной книге по арифметике в 1489 году. Причём тогда «плюс» и «минус» обозначали не сложение и вычитание, а избыток и недостаток товара. А до этого люди писали слова «прибавить» и «убавить» полностью — представьте, сколько времени занимала запись одного примера!

Читайте также: Математический тест на логику: Реши пример 4(8 — 6) — 3(12 — 10)