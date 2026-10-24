Математический тест на логику: Реши пример 23 — (12 + 4 × 3) : 2 + 15

Математическая разминка от SakhaLife: пример 23 - (12 + 4 × 3) : 2 + 15. Решите без калькулятора, проверьте порядок действий и сверьтесь с ответом.

Проверка школьных знаний: пример 23 — (12 + 4 × 3) : 2 + 15 ставит в тупик взрослых

Многие со школьной скамьи уверены: математика нужна только инженерам и бухгалтерам. На деле мы пользуемся ею каждый день, часто даже не замечая этого. Подсчитать скидку в магазине и понять, выгодна ли акция «три по цене двух». Прикинуть, хватит ли бензина до дачи. Разделить счёт в кафе между друзьями. Рассчитать, сколько обоев купить на комнату или как изменить пропорции в рецепте, если гостей пришло вдвое больше.

Во всех этих ситуациях выручает не калькулятор в телефоне, а привычка считать в уме и правильно выстраивать порядок действий. Именно этот навык мы сегодня и проверим.

Условие задачи

Специально для наших читателей редактор издания SakhaLife Денис Долганов придумал математический пример. Выглядит он безобидно, но ошибаются в нём чаще, чем кажется:

23 — (12 + 4 × 3) : 2 + 15 = ?

Задание: решите пример самостоятельно, не прибегая к калькулятору. Засеките время — на всё про всё должно уйти не больше минуты.

Попробуйте решить сами

Не спешите пролистывать страницу к ответу. Возьмите лист бумаги и ручку или посчитайте в уме.

Главная ловушка этого примера — в порядке действий. Большинство ошибок возникает тогда, когда человек начинает считать слева направо, как читает текст. Так делать нельзя.

Напомним правила, которые проходят в начальной школе:

Сначала выполняются действия в скобках. Затем — умножение и деление (в порядке следования слева направо). И только потом — сложение и вычитание (также слева направо).

Готовы проверить себя? Тогда смотрим решение.

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Ответ и подробное решение

Шаг 1. Работаем со скобками. Внутри скобок есть умножение, его выполняем первым:

4 × 3 = 12

Теперь складываем:

12 + 12 = 24

Скобки раскрыты, выражение принимает вид:

23 — 24 : 2 + 15

Шаг 2. Выполняем деление. Оно приоритетнее сложения и вычитания:

24 : 2 = 12

Получаем:

23 — 12 + 15

Шаг 3. Считаем слева направо.

23 — 12 = 11

11 + 15 = 26

Правильный ответ: 26

Если у вас получилось 26 — поздравляем, вы отлично помните порядок действий и не поддались на уловку с видимой простотой примера.

А вот типичные неверные ответы:

Около 2,5 или 2 — если вы посчитали всё подряд слева направо, забыв о приоритете деления.

— если вы посчитали всё подряд слева направо, забыв о приоритете деления. 35 — если умножение внутри скобок было выполнено после сложения (12 + 4 = 16, затем 16 × 3 = 48… и дальше по цепочке).

Не расстраивайтесь, если ответ не сошёлся. Подобные примеры как раз и нужны, чтобы освежить в памяти базовые правила, которыми мы пользуемся реже, чем стоило бы.

Интересный факт про математику

Странное число 70. Его делители (1, 2, 5, 7, 10, 14, 35) в сумме дают 74, но ни из какой комбинации этих делителей нельзя составить ровно 70.

А какой ответ получился у вас — 26 или что-то другое? Поделитесь в комментариях и предложите этот пример друзьям. Интересно, кто справится быстрее.

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