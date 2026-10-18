Математический тест на логику: решите пример 7 + 7 : 7(7 + 7)

Сможете решить пример из пяти семёрок 7 + 7 : 7(7 + 7) в уме? Большинство отвечает неправильно! Проверьте себя и узнайте решение с объяснением.

Тест на логику: 7 + 7 : 7(7 + 7) — большинство отвечает неправильно

Многие со школьной скамьи уверены: математика — это что-то далёкое от реальной жизни. Зачем нужны все эти примеры и правила, если под рукой всегда есть калькулятор в смартфоне? На практике всё наоборот. Мы считаем скидки в магазине и проверяем, действительно ли «два по цене одного» выгоднее, прикидываем, хватит ли бензина до дачи, рассчитываем проценты по вкладу и кредиту, делим счёт в кафе на компанию и планируем семейный бюджет на месяц.

Умение быстро считать в уме экономит время, деньги и нервы. А ещё тренирует внимательность: большинство ошибок в вычислениях люди делают не от незнания математики, а от спешки и невнимания к порядку действий.

Вот как раз на это мы сегодня и проверим вашу смекалку.

Условие задачи

Перед вами пример, состоящий всего из пяти семёрок:

7 + 7 : 7(7 + 7)

Выглядит просто, но подвох есть. Попробуйте решить его самостоятельно, без калькулятора — только в уме или на листке бумаги.

Подсказка: главное здесь — не умение считать, а знание правильного порядка выполнения действий. Не спешите и вспомните школьное правило.

Записали свой ответ? Отлично. Теперь проверяем!

Решение

Напомним порядок действий в математике:

Сначала выполняются действия в скобках. Затем умножение и деление — по порядку, слева направо. В последнюю очередь — сложение и вычитание, также слева направо.

Решаем пошагово.

Шаг 1. Скобки.

7 + 7 = 14

Пример приобретает вид:

7 + 7 : 7 × 14

Шаг 2. Деление и умножение слева направо.

Сначала деление:

7 : 7 = 1

Получаем:

7 + 1 × 14

Теперь умножение:

1 × 14 = 14

Остаётся:

7 + 14

Шаг 3. Сложение.

7 + 14 = 21

Ответ: 21

Где чаще всего ошибаются? Многие видят скобку, перед которой стоит число, и спешат сначала перемножить 7 × 14 = 98, а уже потом делить: 7 : 98. Но по общепринятым правилам умножение и деление имеют одинаковый приоритет и выполняются строго по порядку — слева направо. Именно поэтому сначала мы делим 7 на 7, а уже потом умножаем результат на 14.

Другая частая ошибка — сложить 7 + 7 в начале примера, получив 14, и дальше считать уже неправильно. Помните: сложение выполняется в самую последнюю очередь.

Если у вас получилось 21 — поздравляем, с порядком действий и внимательностью всё в порядке!

Интересный факт про математику

Знаете ли вы, что числовая симметрия способна создавать настоящие произведения искусства?

Попробуйте умножить число из девяти единиц само на себя:

111 111 111 × 111 111 111

В результате получится идеальное число-палиндром (оно читается одинаково слева направо и справа налево):

12 345 678 987 654 321

Все цифры выстраиваются по порядку от 1 до 9 и затем симметрично убывают обратно до 1!

Читайте также: Математический тест на логику: Реши пример 8 × 3 — [30 : (11 — 6) + 4]