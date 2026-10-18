Математический тест на логику: решите пример 7 + 7 : 7(7 + 7)
Тест на логику: 7 + 7 : 7(7 + 7) — большинство отвечает неправильно
Многие со школьной скамьи уверены: математика — это что-то далёкое от реальной жизни. Зачем нужны все эти примеры и правила, если под рукой всегда есть калькулятор в смартфоне? На практике всё наоборот. Мы считаем скидки в магазине и проверяем, действительно ли «два по цене одного» выгоднее, прикидываем, хватит ли бензина до дачи, рассчитываем проценты по вкладу и кредиту, делим счёт в кафе на компанию и планируем семейный бюджет на месяц.
Умение быстро считать в уме экономит время, деньги и нервы. А ещё тренирует внимательность: большинство ошибок в вычислениях люди делают не от незнания математики, а от спешки и невнимания к порядку действий.
Вот как раз на это мы сегодня и проверим вашу смекалку.
Условие задачи
Перед вами пример, состоящий всего из пяти семёрок:
7 + 7 : 7(7 + 7)
Выглядит просто, но подвох есть. Попробуйте решить его самостоятельно, без калькулятора — только в уме или на листке бумаги.
Подсказка: главное здесь — не умение считать, а знание правильного порядка выполнения действий. Не спешите и вспомните школьное правило.
Записали свой ответ? Отлично. Теперь проверяем!
Решение
Напомним порядок действий в математике:
- Сначала выполняются действия в скобках.
- Затем умножение и деление — по порядку, слева направо.
- В последнюю очередь — сложение и вычитание, также слева направо.
Решаем пошагово.
Шаг 1. Скобки.
7 + 7 = 14
Пример приобретает вид:
7 + 7 : 7 × 14
Шаг 2. Деление и умножение слева направо.
Сначала деление:
7 : 7 = 1
Получаем:
7 + 1 × 14
Теперь умножение:
1 × 14 = 14
Остаётся:
7 + 14
Шаг 3. Сложение.
7 + 14 = 21
Ответ: 21
Где чаще всего ошибаются? Многие видят скобку, перед которой стоит число, и спешат сначала перемножить 7 × 14 = 98, а уже потом делить: 7 : 98. Но по общепринятым правилам умножение и деление имеют одинаковый приоритет и выполняются строго по порядку — слева направо. Именно поэтому сначала мы делим 7 на 7, а уже потом умножаем результат на 14.
Другая частая ошибка — сложить 7 + 7 в начале примера, получив 14, и дальше считать уже неправильно. Помните: сложение выполняется в самую последнюю очередь.
Если у вас получилось 21 — поздравляем, с порядком действий и внимательностью всё в порядке!
Интересный факт про математику
Знаете ли вы, что числовая симметрия способна создавать настоящие произведения искусства?
Попробуйте умножить число из девяти единиц само на себя:
111 111 111 × 111 111 111
В результате получится идеальное число-палиндром (оно читается одинаково слева направо и справа налево):
12 345 678 987 654 321
Все цифры выстраиваются по порядку от 1 до 9 и затем симметрично убывают обратно до 1!
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