Математический тест на логику: Реши пример 20 : 2(10 — 5) + 5

Тест для мозга: 90% взрослых ошибаются в этом примере из 5 класса

Задачка на внимательность: 20 : 2(10 − 5) + 5 — а какой ответ у тебя?

Математика окружает нас повсюду — от подсчёта сдачи в магазине до планирования семейного бюджета, от расчёта времени в пути до готовки по рецепту. Даже если вы уверены, что «в жизни это не пригодится», мозг ежедневно решает десятки арифметических задач автоматически. А регулярная тренировка вычислительных навыков помогает сохранять ясность ума и развивает логическое мышление в любом возрасте.

Сегодня предлагаем вам небольшой математический тест. На первый взгляд пример кажется элементарным — из школьной программы начальных классов. Но именно на таких «простых» задачках чаще всего и спотыкаются взрослые люди.

Условие задачи

Решите пример без калькулятора, только в уме или на бумаге:

20 : 2(10 − 5) + 5 = ?

Не торопитесь. Вспомните порядок математических действий, посчитайте внимательно и запомните свой ответ. А теперь давайте проверим.

Решение

Чтобы правильно решить пример, нужно помнить главное правило — порядок выполнения арифметических действий:

Сначала — действия в скобках. Затем — умножение и деление слева направо. В последнюю очередь — сложение и вычитание.

Шаг 1. Выполняем действие в скобках:

10 − 5 = 5

Пример приобретает вид:

20 : 2 × 5 + 5

Шаг 2. Умножение и деление выполняем по порядку — слева направо. Первым идёт деление:

20 : 2 = 10

Получаем:

10 × 5 + 5

Шаг 3. Выполняем умножение:

10 × 5 = 50

Шаг 4. Прибавляем 5:

50 + 5 = 55

Правильный ответ: 55

Многие ошибочно считают, что запись 2(10 − 5) означает единое выражение, которое нужно выполнять первым. Но по классическим правилам математики знак умножения перед скобкой равнозначен обычному «×», поэтому деление и умножение выполняются строго слева направо.

Интересный факт про математику

А знали ли вы, что знак равенства (=) появился только в 1557 году? Его придумал валлийский математик Роберт Рекорд. Он устал в своих трудах постоянно писать словами «равно» и предложил использовать две параллельные горизонтальные чёрточки, объяснив это так: «Нет двух вещей, которые были бы равны между собой более, чем две параллельные линии». С тех пор этот символ используется во всём мире — уже почти 500 лет!

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