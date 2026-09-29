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29.09.2026 16:03
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Официально
#Александр Трофимов
#благодарность президента РФ

Якутянину объявлена благодарность президента РФ

Якутянину объявлена благодарность президента РФ

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу поощрен советник «Якутдорстроя» Александр Трофимов. Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал распоряжение о поощрении.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента Российской Федерации объявлена Александру Трофимову, советнику акционерного общества «Якутдорстрой».

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Источник: ЯСИА

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