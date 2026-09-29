Едва смахнув рабочую пыль: Обновленный Театр открылся овациями

После фильма в театре мы почувствовали себя звёздами, — Владислав Левочкин

В кинотеатрах ведь фильмам не хлопают, да?! А вот в Театре оперы и балета хлопают! Потому что 22 сентября, когда театр впервые открылся после ремонта, едва смахнув рабочую пыль, здесь показали документальный фильм Милы Кудряшовой «Театр Боотура», который, объездив уже полстраны и даже побывав за дружественным рубежом (в Казахстане и Кыргызстане), вернулся домой, в родные стены.

А после аплодисментов, когда на сцену вышли герои проекта «Театр Боотура» Владислав Левочкин, Екатерина Тайшина и Александр Емельянов, на вопрос последнего, понравился ли фильм, все хором дружно и восторженно сказали: «Да!».

Этот прямой контакт со зрителями, которые оказались действительно думающей творческой молодежью, стал наиприятнейшим сюрпризом для обеих сторон: чтобы узнать что-то, что взволновало во время просмотра, к микрофонам выстроилась длинная очередь, хвост которой по мере развития диалога только всё рос и рос. В этот вечер молодые люди напитывались честными ответами о духовной пище прямо из первых уст. Атмосфера в зале была близка к раскаленной — зрители хотели услышать всё, начиная от: «как начинался путь на сцену», «насколько вы удовлетворены своими постановками» и «откуда черпаете идеи и вдохновение» до: «можно ли всей группой с вами сфотографироваться».

Кстати, ребята, изъявившие желание сделать исторический снимок на долгую память, не стали ждать, когда поток вопросов иссякнет, а бегом заняли место у сцены, и великолепная Екатерина Лаврентьевна, чей балет «Сияющий камень» — лауреат «Золотой маски» сразу в трех номинациях — стал удачей телерепортёров и достиг счастливой минуты славы, просто улыбнулась им в камеру.

«На этой встрече со зрителями мы, пожалуй, впервые почувствовали себя настоящими звёздами, — признался потом директор Государственного театра оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона Владислав Левочкин. — Мы превысили лимит времени на обсуждение где-то ещё на полтора часа, а ребята всё не уходили. И потом, когда мы пригласили на сцену авторов самых интересных вопросов, они буквально нас облепили, брали автографы и делали с нами фото».

О чем же всё-таки говорили на встрече с творческой молодежью — студентами якутских колледжей культуры и искусств, креативных индустрий, АГИКИ, будущими артистами и культурологами — герои фильма «Театр Боотура»?

«Нет такого, что ты заснул и тебе всё приснилось, — призналась про свои идеи главный балетмейстер театра Екатерина Тайшина. — Тот результат, который мы получаем в финале — это не просто творчество. Одного таланта для этого мало. Вдохновение? Это не так работает. Очень много нужно работать мозгами. Это упорный труд. А у нас времени на раздумья особо нету, всё получается уже в работе».

От Екатерины Лаврентьевны ребята узнали, что хореограф, балетмейстер в театре — это не тот, кто просто поставил танец. «Всё начинается с музыки, с либретто, когда ты каждую сцену кропотливо отрабатываешь с композитором; и это работа со сценографом и художником по костюмам, где ты думаешь про ткань и стразы и как должен выглядеть образ. Очень много моментов нужно продумывать, прежде чем доберёшься до хореографии. Хореография — самый последний этап всего режиссёрского видения».

Исполнитель главной роли в постановке Андрея Борисова — опере «Ньургун Боотур» — Александр Емельянов признался, что артисты черпают вдохновение от зрителей, от их горячих аплодисментов. И добавил:

«В марте 2025 года стало известно, что опера «Ньургун Боотур» в постановке Андрея Борисова вошла в «Золотой фонд театральных постановок России». Я рад, что стал к этому причастен. Этот проект запустил Союз театральных деятелей РФ в рамках празднования своего 150-летия. Из более чем 400 театров и около тысячи заявок экспертное жюри отобрало сотню лучших спектаклей, и «Ньургун Боотур» оказался среди них.

А документальный фильм «Театр Боотура», который с Ньургун Боотура и начинается, с нетерпением ждут в посёлке Ытык-Кюель Таттинского улуса, на родине автора либретто Дмитрия Сивцева-Суоруна Омолоона», — отметил народный артист. Он поделился своими впечатлениями от лошадей, на которых скакали герои фильма и как, на самом деле, с ними было непросто.

Директор ГТОиБ, он же продюсер фильма и автор либретто балета «Сияющий камень» Владислав Левочкин рассказал, кому пришла идея фильма «Театр Боотура». Режиссёр Мила Кудряшова, снявшая восемь документальных фильмов в нашей республике, изначально даже не предполагала, каким получится этот: никто ведь не знал, что якутский балет возьмет главный приз Всероссийского национального фестиваля «Золотая маска».

«Было отснято очень много материала, ушло более ста съёмочных часов, — рассказал Владислав Левочкин. — Очень много интересного в этот фильм не попало. Мила Кудряшова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив, чтобы реализовать этот проект и получила поддержку».

Одна из поклонниц оперного искусства Якутии выразила свое недоумение тем, что этой осенью театр открывает свой всего лишь 56-й театральный сезон. «Выходит, что Государственный театр оперы и балета имени Д.К.Сивцева-Суоруна Омолооона — самый молодой из всех театров Якутии?» — удивилась она.

Владислав Левочкин отметил, что театр, конечно, имеет свою долгую — девяностолетнюю — историю, и сейчас ведётся работа по обоснованию даты образования Театра оперы и балета — с 1936 года. Это неоспоримый факт — время зарождения таких спектаклей, как опера «Ньургун Боотур», балет «Полевой цветок» и других, автором либретто которых почти сто лет назад и был Суорун Омоллоон.

В обсуждении фильма приняла участие дочь Суоруна Омоллоона Люция Дмитриевна — по ее собственному признанию, живой свидетель появления на свет оперы «Ньургун Боотур». «Она создавалась людьми высочайшего духа с каким-то геройством, упорством и преодолением, — сказала Люция Дмитриевна. — И этот дух удивительным образом передаётся всем, кто соприкасается с этим грандиозным полотном».

— Мой отец всегда говорил, что ценит своих артистов и всегда болел за них. И потом, когда занялся музейным делом, очень радовался любым их успехам и говорил: «О-о, мои артисты! Почему я не с вами?!.»

Большим пожеланием Люции Дмитриевны было сохранение имени ее отца в названии театра, но и она же адресовала свои вопросы директору театра, притом не столько как руководителю культурно-просветительского учреждения, сколько либреттисту балета «Сияющий камень», сочинившем интересную историю в стиле якутской легенды. «А много ли творческих работ у Владислава Левочкина?» — поинтересовала дочь патриарха якутской культуры и театрального искусства.

Владислав Левочкин, действительно, личность творческая. Он начинал как журналист, выпустил нескольких книг и в последнее время активно развивается как либреттист. Что касается сотрудничества с Екатериной Тайшиной, то оно не ограничивается балетом-лауреатом «Сияющий камень». Уже было четыре совместных проекта, в том числе балет «Подвиг», который удостоился Благодарности Министерства обороны РФ. Совместная работа продолжается и теперь: уже анонсирована премьера следующего спектакля — «Красный всадник». Также пьесы Левочкины были поставлены в Театре юного зрителя, в Русском театре, а ансамбль «Бриллианты Якутии» поставил новогоднюю сказку, которая шла в ГТОиБ и в Триумфе.

Владислав Левочкин подчеркнул, что ныне, когда культурная общественность отмечает 12О-летие патриарха Якутской культуры и театрального искусства, прошли юбилейные мероприятия на родине Дмитрия Кононовича, в День государственности республики, 27 сентября, на телеканале Триколор состоялся показ телеверсии спектакля «Ньургун Боотур».

1 октября Государственный театр оперы и балета имени Д. К Сивцева-Суоруна Омоллоона откроет 56 сезон оперой «Лоокут и Ньургусун» Гранта Григоряна и посвятит её 120-летию Дмитрия Кононовича.

В фойе развернутся выставки, посвященные Суоруну Омоллоону — первому штатному драматургу якутского театра, а также они протянут невидимую нить с премьеры спектакля «Лоокут и Ньургусун», увидевшего свет в далёком 1959 году, до наших дней.



