Знай наших: На индийской земле зажглась новая звезда

Якутянка завоевала главный титул международного конкурса в Индии

Инна Ушницкая победила в «Миссис единство Мира» (Mrs Unity World). Якутянка выиграла титул за лучший национальный костюм на международном конкурсе красоты «Миссис Единство Мира» в Индии.

Якутянка Инна Ушницкая победила в номинации «Лучший национальный костюм» международного конкурса красоты «Миссис Единство Мира» (Ms. Unity World 2026), который прошел в Индии. В гранд-финал также прошла еще одна представительница Якутии — Надежда Львова.

Инна Ушницкая участвовала в категории «Миссис 30+». Она выступила с игрой на хомусе, горловым пением и традиционным танцем. На конкурсе она предстала в образе «Кыдаана», созданном народной мастерицей Августиной Филипповой для Натальи Строевой на конкурсе «Мисс мира». Именно этот образ принес ей главную корону.

Инна родом из Усть-Алданского района, замужем и воспитывает ребенка.

«Я привезла в Индию не только платье и каблуки, но и свою культуру, язык и историю. И жюри это увидело. Спасибо за возможность представлять нашу родную Якутию. Я горжусь этим титулом и сделаю все, чтобы он звучал достойно», — поделилась радостью Инна Ушницкая.

В категории конкурса «Миссис Грант» 50+ приняла участие Надежда Львова из Сунтарского улуса. Она сыграла на хомусе на фоне видеоряда, демонстрирующего природу Якутии, продемонстрировала национальный костюм и вышла в гранд-финал конкурса. «Конкурсы красоты Unity World отмечают женщин, которые воплощают красоту, уверенность, культуру, цель и лидерство. Объединяя женщин из разных стран, конкурс создает глобальную платформу, где разнообразные культуры встречаются, делятся историями, и женщины получают силу, чтобы оказать значимое влияние. Каждый делегат представляет не только страну – она представляет ее народ, наследие, ценности и мечты, становясь частью единого глобального сообщества», – написала Надежда Львова.

Инны Ушницкой Всего в конкурсе красоты участвовали около 30 представительниц из разных стран. Инна Ушницкая и Надежда Львова были отобраны для участия в международном конкурсе организаторами национального конкурса красоты и духовности «Аар Кудай» в Якутии.

Женщин в Индии сопровождали Зарьяна Юмшанова, которая два года назад была признана абсолютной победительницей Ms. Unity World, а также стилист и визажист Василий Афанасьев.