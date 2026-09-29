Тест на грамотность: В каком слове стоит правильное ударение?

Как сказать правильно? Проверьте свою речь: в каком из четырёх слов правильное ударение. Тест на грамотность с ответом и пояснением правил.

Русский язык без ошибок: определите слово, в котором стоит правильное ударение

Грамотная речь — это визитная карточка человека. Мы можем быть прекрасно одеты и уверены в себе, но одно неверно поставленное ударение способно испортить впечатление за секунду. Правильная речь помогает на собеседовании, в переговорах, на публичных выступлениях и в обычном общении: к человеку, который говорит грамотно, прислушиваются охотнее, ему больше доверяют. Кроме того, знание норм родного языка просто приятно: оно даёт чувство уверенности и уважения к собственной речи.

Русское ударение — задача непростая. Оно разноместное и подвижное, а потому даже образованные люди нередко ошибаются в самых привычных словах. Предлагаем небольшую проверку.

Условие задания

Перед вами четыре слова с проставленными ударениями. Ударная гласная выделена заглавной буквой:

оборвАла

штабЫ

тортЫ

диспАнсер

Задача: определите, в каком слове стоит правильное ударение.

Только одно из четырёх слов написано верно, в остальных допущены распространённые ошибки. Не торопитесь. Произнесите каждое слово вслух, прислушайтесь к себе и постарайтесь вспомнить, как говорят образованные люди и дикторы. Дайте себе хотя бы минуту, прежде чем читать ответ.

Ответ и разбор

Разберём каждый вариант.

1. оборвАла — ❌ неверно

Правильно: оборвалА. Глагол «оборвать» в прошедшем времени женского рода имеет ударение на последнем слоге: оборвалА, как и взялА, сорвалА, содралА. Запомнить помогает ряд: «Она оборвалА, сорвалА, порвалА».

2. штабЫ — ✅ правильное ударение!

Правильно: штабЫ. В современной разговорной и профессиональной речи также допускается ударение на первый слог — шта́бы (например, в значении избирательных или военных штабов).

3. тортЫ — ❌ неверно

Правильно: тОрты. Ударение падает на первый слог и в единственном, и во множественном числе. Ряд-подсказка: «бАнты, шАрфы, тОрты». Об этом даже написаны стихотворные мнемоники: «В магазине лежат бАнты, а в кондитерской — тОрты».

4. диспАнсер — ❌ неверно

Правильно: диспансе́р. Слово пришло к нам из французского языка, где ударение падает на последний слог, — и оно закрепилось в русском. ДиспАнсер — одна из самых живучих ошибок: её допускают даже медицинские работники.

Итог

Если вы сразу нашли верный вариант, поздравляем, у вас хорошее чувство языка. Если же ошиблись, не переживайте: с этими словами спотыкаются миллионы людей. Главное, что теперь вы знаете, как говорить правильно: оборвалА, штабЫ, тОрты, диспансЕр.

Чем полезны такие упражнения

Регулярные тесты на грамотность, выполняемые хотя бы по несколько минут в день, помогают постепенно и без зубрёжки закрепить нормы литературного языка: правильные ударения, написание и употребление слов входят в привычку и начинают срабатывать автоматически. Такие мини-тренировки развивают внимательность и память, расширяют словарный запас, повышают уверенность в общении и помогают избежать неловких ошибок в важных разговорах, деловой переписке и публичных выступлениях. К тому же это отличная разминка для мозга, которая занимает меньше времени, чем чашка кофе, но приносит заметный результат уже через пару недель.

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