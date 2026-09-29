В Якутии вновь начнут разрабатывать отдаленный участок россыпного золота

Победитель аукциона на участок россыпного золота в Бурустах-Попутный в Якутии обошёл 14 конкурентов

Сегодня, 29 сентября, победой компании «Сусуманзолото» на 117 шаге завершились торги за участок россыпного золота ручей Бурустах-Попутный в Республике Саха (Якутия). Всего за право разведки и добычи этого благородного металла боролись 15 компаний, сообщает Минприроды России.

Этот участок находится в Оймяконском улусе Якутии. Месторождение охватывает долину ручья Бурустах-Попутный, который является правым притоком реки Нера (бассейн реки Индигирки). К нему также относятся прилегающие ручьи-притоки (например, руч. Обман).

Штаб-квартира компании «Сусуманзолото» находится в Магадане.

Итоговый платёж за запасы россыпного золота по категории С1 341 килограмм превысил стартовый почти в 30 раз и составил 918,4 миллиона рублей.

Изучение района, где находится месторождение ручей Бурустах-Попутный, началось ещё в 1937 году. Работы шли в несколько этапов, и к концу прошлого века промышленная россыпь золота месторождения была детально разведана. Добыча этого полезного ископаемого шла с 1991 по 1993 годы. Теперь участок снова будет вовлечён в разработку – лицензия выдаётся на 10 лет.