Неурожай: Голодные медведи выходят к людям  

В Якутии ведется работа по регулированию численности бурого медведя

Минэкологии Якутии информирует о текущей ситуации, связанной с регулированием численности бурого медведя на территории республики. Ведомство держит ситуацию на особом контроле в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности.

Выдано 341 разрешение на регулирование численности бурых медведей в отношении 614 особей. Фактически добыто 182 особи.

В целях обеспечения безопасности населения в связи с заходами хищников в населенные пункты принято 92 решения на отстрел 104 особей.

Зафиксирован 1 случай нападения медведя на человека, который, к счастью, не имел летального исхода.

Сложная обстановка сохраняется в ряде районов, в частности в Мирнинском, Сунтарском и Оленекском. Основной причиной повышенной активности хищников и их выхода к человеческому жилью стал неурожай дикорастущих ягод и других кормов, вызванный лесными пожарами в летний период.

В связи с участившимися случаями появления медведей в населенных пунктах, а также на фоне аналогичных инцидентов в регионах Сибири и Дальнего Востока, ведется активная работа по координации действий. Территориальными подразделениями Минэкологии Якутии проводятся рабочие совещания с представителями администраций муниципальных образований, МВД, прокуратуры, ЕДДС и объединений охотников.

Цель совещаний — отработка четкого алгоритма действий при появлении хищников в поселениях и принятие эффективных мер по устранению угрозы.

На текущий момент межведомственные совещания уже проведены Амгинском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Верхоянском, Нюрбинском, Нерюнгринском, Олекминском и Усть-Янском районах. В остальных муниципальных образованиях республики данные мероприятия запланированы в ближайшие дни.

Минэкологии Якутии призывает граждан к бдительности и напоминает о необходимости соблюдения правил поведения при встрече с дикими животными.