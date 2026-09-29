Задумайтесь! Насколько опасна эта вредная привычка

«Ваше сердце под прицелом». Если вы курите…

Ежегодно 29 сентября весь мир отмечает День сердца. Впервые он был проведен в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него есть фиксированная дата — 29 сентября.

— Цель Всемирного дня сердца — повысить в обществе осознание опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.

Несмотря на весь вред курения, эта пагубная привычка обрела такую распространенность, что человек, пристрастившийся к сигаретам, уже перестает воспринимать адекватно всю опасность этой зависимости, а ведь курение имеет негативные последствия не только для легких курильщика, но и для его сердца. У курильщиков гораздо чаще, чем у некурящих развивается атеросклероз сосудов, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и нередко — инфаркт миокарда. Все эти болезни — прямой путь к сердечной недостаточности.

— Уже в самой фразе «хроническая недостаточность» заложено объяснение этой патологии. Сердце, преждевременно постаревшее под грузом интенсивной работы, в конечном итоге перестает справляться со своими прямыми обязанностями — перекачкой по всему телу крови, обеспечивающей питание каждой клетки организма. И как результат — ткани организма (в том числе и сердечные мышцы) получают меньше кислорода и не успевают освобождаться от продуктов метаболизма, что приводит к их преждевременному старению — инфаркту миокарда.

Курить вредно всегда, но есть состояния организма, при которых курение категорически противопоказано, — считают врачи- кардиологи. Одним из таких патологических состояний является именно сердечная недостаточность .

— Курение при сердечной недостаточности может спровоцировать даже внезапную остановку сердца. При сердечной недостаточности первоочередному пагубному влиянию подвергается сама сердечная мышца. Она вынуждена работать на пределе своих возможностей и все равно страдает от кислородного голодания.

Можно ли восстановить сердце, если бросить курить?

— Положительный эффект в работе сердечно-сосудистой системы будет наблюдаться уже спустя три недели после прекращения курения. Отказ от курения улучшает работу сердца и в три раза снижает вероятность развития всех без исключения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Занятия спортом, здоровое питание, частые прогулки на свежем воздухе очень важны, если вы хотите сохранить свое сердце здоровым.

Материал подготовлен специалистом по социальной работе Якутского республиканского наркологического диспансера Т.О. Мордосовой.

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