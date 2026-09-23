Вирус наступает: Почему стоит сделать прививку прямо сейчас

Здоровье для каждого.

Как дым крадет защиту

Повсеместно идет вакцинация, приближается сезонный подъем респираторных заболеваний, а случаев заболевания гриппом с каждым днем становится все больше.

Стоит помнить, что грипп может протекать тяжело и вызывать осложнения, в том числе бронхит и пневмонию.

Лучший способ профилактики – вакцинация. И поскольку вирусы гриппа изменяются, вакцинацию необходимо проходить каждый сезон. Это самый эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа и его осложнений.

В группе повышенного риска дети раннего возраста, беременные женщины, люди старшего возраста, люди, имеющие хронические заболевания, заболевания органов дыхания, люди с ослабленным иммунитетом.

Разумеется, в эту группу входят курильщики, люди, злоупотребляющие алкоголем, поскольку их организм ослаблен, и риск тяжелых осложнений значительно выше. Думаю об этом, глядя, как мужчина, получивший передо мной прививку, выходя из поликлиники, привычно достает из кармана пачку сигарет. Делюсь с врачом-психиатром-наркологом Якутского республиканского наркодиспансера Надеждой Хоютановой и интересуюсь, как проходят вакцинацию ее пациенты.

— Как врач-нарколог я наблюдаю за своими пациентами и могу сказать, что те из них, кто планируют снятие с учета, кто имеют мотивацию к здоровому образу жизни, все наши рекомендации, в том числе и профилактические меры, выполняет, — говорит Надежда Васильевна. — Мотивацию имеет обычно личность сохранная, человек, желающий сохранить свое здоровье. От вакцинации такие люди не отказываются и вовремя получают прививки. Когда человек злоупотребляет химическими веществами, будь то алкоголь или наркотики, у него формируется несколько искаженное восприятие о вирусах, подавляется иммунная система, снижается иммунная реакция, и заболевание протекает в более тяжелой форме. Если человек не ощущает симптомов болезни и вовремя не обращается к врачу, вирусная инфекция может дать осложнение. Обычно это происходит при присоединении бактериальной инфекции. Поэтому мы всегда рекомендуем нашим пациентам вовремя проходить вакцинацию, вовремя принимать профилактические меры. Самый важный шаг – отказ от курения, и мы настоятельно рекомендуем своим пациентам отказаться от него самим и оградить от его пагубного для здоровья влияния своих близких.

Врачи-психиатры-наркологи рекомендуют своим пациентам воздержаться от курения в день вакцинации и в течение двух-трех дней после нее, поскольку табачный дым – сильный раздражитель для дыхательной системы и спазмирует сосуды. Курение в период вакцинации может вызвать сильные головные боли, скачки давления, озноб и снизить эффективность вакцинации. Добавлю: вейперы находятся в не меньшей зоне риска. Решать вам – превратится ли прививка в надежный щит или станет «галочкой» для собственного успокоения…

Национальные проекты России. Продолжительная и активная жизнь.

Грипп: Одна прививка спасает