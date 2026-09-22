Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква И?

9 из 10 отвечают неверно: проверьте, сможете ли вы найти букву И

Русский язык любит расставлять ловушки там, где их совсем не ждёшь. Иногда одна-единственная буква И полностью меняет смысл слова — и фраза из осмысленной превращается в бессмыслицу. Сегодня предлагаем короткий тест: всего четыре словосочетания, в каждом пропущена гласная. Ваша задача — найти то единственное слово, где нужна буква И.

Задание

Внимательно прочитайте фразы и определите, куда просится буква И:

Соч_тание цветов Прор_дить грядки Проб_рется туда Выт_снен на обложке

Подсказка: в трёх случаях пишется Е, и лишь в одном — И. И да, главную роль здесь играет не только правило, но и смысл всей фразы. Не торопитесь: большинство ошибается именно на четвёртом пункте, выбирая привычный, но неверный вариант.

Подумали? Тогда проверяем.

Правильный ответ

Буква И пропущена в слове «вытиснен»: «вытИснен на обложке».

Разберём каждый пункт по порядку, чтобы стало понятно, почему остальные варианты не подходят.

1. СочЕтание цветов — пишем Е

Это классическая ловушка. В русском языке есть корни с чередованием -чет-/-чит-: буква И пишется, если после корня стоит суффикс -а- (вычИтать, счИтать), и Е — если суффикса нет (вычЕт, почЕсть).

Казалось бы, в слове «сочетание» суффикс -а- есть, значит, нужна И? Нет. Сочетать, сочетание, сочетаться, чета — это исключения из правила. Их просто запоминают. Пишем сочЕтание.

2. ПрорЕдить грядки — пишем Е

Здесь никакого чередования нет, работает самое обычное правило безударной проверяемой гласной в корне. Достаточно подобрать проверочное слово: рЕдкий, рЕдок, рЕдко. Ударение падает на нужную гласную — и всё становится очевидно. Правильно: прорЕдить (сделать реже, убрать лишние ростки).

3. ПроберЕтся туда — пишем Е

Снова корень с чередованием — на этот раз -бер-/-бир-. Правило то же: И пишется только тогда, когда сразу после корня стоит суффикс -а-.

проб И р а ется — суффикс -а- есть, пишем И;

р ется — суффикс -а- есть, пишем И; пробЕрётся — суффикса -а- нет, пишем Е.

В нашей фразе форма будущего времени без суффикса -а-, значит, правильно проберётся.

4. ВытИснен на обложке — вот она, буква И!

А теперь самое интересное. Большинство читателей автоматически пишут «вытеснен», потому что это слово встречается гораздо чаще. Но здесь нужно смотреть на контекст.

Существует два разных глагола-паронима:

Вытеснить — заставить уйти, занять чьё-то место, заменить собой. Проверочное слово — тЕсно , тЕсный . Пример: «Конкурент вытеснен с рынка», «Воздух вытеснен водой».

— заставить уйти, занять чьё-то место, заменить собой. Проверочное слово — , . Пример: «Конкурент вытеснен с рынка», «Воздух вытеснен водой». Вытиснить — сделать выпуклое или углублённое изображение давлением, выдавить рисунок на коже, бумаге, ткани. Проверочные слова — тИснение, оттИск. Пример: «Золотой вензель вытиснен на обложке».

Во фразе «выт_снен на обложке» речь явно идёт о тиснении: надпись или узор нанесены на переплёт книги. Значит, нужна буква И — вытИснен.

Проверьте себя ещё раз на паре примеров:

Старый метод вытЕснен новой технологией. (замена)

Герб вытИснен на кожаном переплёте. (тиснение)

Чем полезны такие упражнения

Короткие тесты на грамотность — это не просто развлечение на пять минут. У них есть вполне конкретная польза.

Освежают школьные правила. Корни с чередованием, исключения, проверяемые гласные — всё это проходят в средней школе и благополучно забывают. Один мини-тест возвращает в память сразу несколько правил без нудной зубрёжки.

Учат различать паронимы. Пара «вытеснить — вытиснить» из той же серии, что «одеть — надеть», «эффектный — эффективный», «представить — предоставить». Такие ошибки не подчеркнёт автоматическая проверка орфографии в редакторе: слово-то существует, просто не то. Заметить подмену может только человек.

Развивают внимание к контексту. Главный навык грамотного человека — не механическое применение правил, а умение понять смысл фразы. Здесь одна буква И меняет значение целиком, и выбрать верный вариант можно, только вдумавшись в предложение.

Тренируют мозг. Поиск проверочного слова, перебор вариантов, вспоминание исключений — это полноценная умственная гимнастика, которая поддерживает память и концентрацию в тонусе в любом возрасте.

Повышают уверенность в письме. Деловая переписка, резюме, посты в соцсетях, школьные сочинения — везде грамотность работает на репутацию. Регулярные короткие тренировки дают куда больший эффект, чем редкие попытки «выучить весь учебник за выходные».

Готовят к экзаменам. Задания на правописание корней входят в ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, так что школьникам такие разминки особенно полезны.

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