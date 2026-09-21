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21.09.2026 13:27
чтение: 1 мин
Судебная хроника
#заброшенка
#опасный доступ
#ЧП

ЧП, которого можно было избежать!

Якутский городской суд рассмотрит иск об ограничении доступа к опасному заброшенному зданию

16.09.2026 г. на рассмотрение Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) поступило исковое заявление прокуратуры г. Якутска об обязании исключить беспрепятственный доступ к зданию.
Надзорный орган привел итоги проверки по обращению жительницы столицы о травмировании ребенка в заброшенном здании по ул. Петра Алексеева, д. 89. Установлено, что здание, собственном которого является физическое лицо и земельный участок, находящийся в пользовании АНО «Якуткурорт», пребывают в неудовлетворительном состоянии. Ограждение разрушено, доступ в здание не ограничен. 22.07.2026 г несовершеннолетняя проникла в объект и упала в открытую лифтовую шахту, получив тяжелые травмы (компрессионный перелом позвоночника и др.).
Повторные осмотры (август-сентябрь 2026 г.) подтвердили наличие точек беспрепятственного доступа в здание и скопление мусора на территории.
Согласно нормам Градостроительного кодекса РФ собственники обязаны содержать имущество в безопасном состоянии, исключать несанкционированный доступ и обеспечивать защиту прав детей. Ответчики данные требования игнорируют, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.
На основании ст. 45 ГПК РФ прокуратура просит обязать собственников в течение месяца исключить доступ в здание (закрыть все оконные и дверные проемы); восстановить периметральное ограждение земельного участка; очистить территорию от строительного и бытового мусора.

Один неверный шаг — и всё: Ох уж эти подростки


 
 

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Источник: Пресс-служба Якутского городского суда РС (Я)
Фото: Пресс-служба Якутского городского суда РС (Я)

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