Тускул о своем уголовном деле: Приговор очень суровый…

«Меня обманули подрядчики». Тускул прокомментировал уголовное дело

Тарасу Тарасову, известному как народный синоптик Тускул, вменяется превышение полномочий.

Сегодня стало известно о том, что глава Хаяхсытского наслега Чурапчинского улуса Тарас Тарасов, известный как народный синоптик Тускул, стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяется статья о превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия. По данным следствия, глава наслега оплатил невыполненные работы по благоустройству сквера.

Журналисты «Эхо столицы» связались с Тарасом Тарасовым, и он прокомментировал происходящее.

«Договоры на строительство сквера в с. Туора-Кюель были заключены в рамках программы поддержки местных инициатив, и меня обманули подрядчики. До этого мы работали совместно в течение четырех лет, все было хорошо, объекты строились, и я им доверял. Я подписал документы и уехал в отпуск, а когда вернулся осенью, оказалось, что работы не закончены. И весной возбудили дело. Потом я встретился с подрядчиком, он признал свою вину. Уйдя на СВО, он полностью вернул долг, поэтому сейчас с моей стороны ущерб администрации полностью возмещен, я ни рубля не должен», — рассказал Тарасов.

По словам Тускула, сложилась порочная практика чрезмерного давления на муниципалитеты — он подчеркнул, что даже президент РФ Владимир Путин призывал надзорные органы не перегибать палку при проверках и не действовать формально. Отметим, что закон, направленный на защиту муниципалитетов от избыточных проверок, вступает в силу 1 января 2028 года.

«На глав наслегов очень давят. Таких уголовных дел, как у меня, возбуждается очень много. В Намском районе четверо молодых глав даже сложили полномочия из-за чрезмерных проверок. На нашем съезде муниципалитетов я выступил с речью о том, что в зале, наверное, нет человека, который не попал бы под то или иное преследование. На это присутствующие мне зааплодировали», — вспоминает Тускул.

В конце мая по делу Тарасова проходил суд, однако его вернули в прокуратуру на доработку.

«Я, конечно, побаиваюсь исхода этого дела, меня могут уволить. А у меня еще два года полномочий, хотелось бы честно доработать свой срок», — отмечает Тарас Тарасов.

Народный синоптик Тускул стал фигурантом уголовного дела

Я побаиваюсь исхода! Тускул прокомментировал уголовное дело