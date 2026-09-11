Тест по русскому: найди ошибки в этих фразах и проверь свою грамотность!
Проверь себя: тест по русскому языку с ошибками в 4 фразах
Хотите проверить, насколько хорошо вы чувствуете русский язык? Предлагаем вам небольшой тест по русскому языку. Перед вами четыре фразы, в каждой из которых (или почти в каждой) спряталась ошибка. Попробуйте найти их самостоятельно, а затем сверьтесь с правильными ответами. Не подглядывайте раньше времени!
Задание: найдите ошибки в следующих фразах.
- Группа студентов сдали экзамен.
- Сделал ровно так же.
- Мы приехали с Москвы.
- Где ваш прейскурант цен?
Правильные ответы
1. Группа студентов сдала экзамен.
Слово «группа» — собирательное существительное, которое формально стоит в единственном числе. Поэтому сказуемое должно согласовываться с ним: группа (что сделала?) сдала. Согласование по смыслу («сдали») допустимо в разговорной речи, но в письменной норме предпочтительно единственное число.
2. Сделал точно так же.
Наречие «ровно» в значении «точно» является просторечным. В литературной речи правильно говорить и писать «точно так же». Фраза «ровно так же» встречается в непринуждённом общении, но в грамотной речи её лучше избегать.
3. Мы приехали из Москвы.
Предлог «с» с названиями городов не употребляется. Если мы едем в Москву, то возвращаемся из Москвы. Предлог «с» уместен, когда речь идёт о поверхности (с горы, со стола) или о территориях, с которыми используется предлог «на» (с Кавказа, с Камчатки).
4. Где ваш прейскурант?
Слово «прейскурант» уже означает «справочник цен», поэтому добавление «цен» — это плеоназм (лишнее уточнение). Правильно говорить просто «прейскурант» или, если хотите использовать современный вариант, «прайс-лист» (но и там «лист» подразумевает перечень, а «прайс» — цену).
Такие упражнения полезно выполнять ежедневно, поскольку они тренируют внимательность к собственной речи, помогают запоминать правильные варианты употребления слов и выражений, а также вырабатывают привычку автоматически избегать типичных ошибок. Благодаря регулярной практике грамотность перестаёт быть сводом скучных правил и становится естественной частью мышления, что заметно повышает уверенность при письме, публичных выступлениях и повседневном общении.
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