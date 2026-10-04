04.10.2026 15:39
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Рыба для фронта готова
Рыба для фронта готова
Поддержка ребят в окопах — крайне важное дело. С самого начала Спецоперации оказываем поддержку фронту.
С удовольствием присоединились к акции, инициированной главой Оленёкского района Иваном САВВИНОВЫМ, по предложению ветерана СВО Андрея СЕРГЕЕВА.
После холодного копчения рыбу провялили и упаковали в в вакуумную упаковку. В субботниках приняли участие рыбаки и рыбачки из нашего коллектива. Заготовкой занимались, также, самостоятельно.
Благодарю всех, кто принял участие!
Назар ПЕТРОВ — «Zингер», инвалид боевых действий, главный врач Оленёкской ЦРБ.
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