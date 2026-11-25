Упражнение по русскому языку: определите, где стоит верное ударение

Уровень владения грамотной речью раскрывает о личности гораздо больше, чем можно предположить на первый взгляд. Корректное произношение слов способствует формированию положительного образа в глазах окружающих и коллег, позволяет чувствовать себя уверенно во время публичных выступлений и располагать к себе слушателей. При этом неверно поставленные ударения моментально привлекают внимание, даже если остальная речь отличается беглостью и связностью. По этой причине периодически стоит проверять свои знания и повторять правила русского литературного языка.

Автор SAKHALIFE.RU Тарас Бутасов приглашает читателей оценить свой уровень языковой грамотности. Он разработал специальное задание по русскому языку, включающее слова, которые часто становятся предметом дискуссий.

Ниже представлены четыре предложения с уже расставленными ударениями, однако не все из них соответствуют нормам:

тортЫ на столе

свеклА в супе

жалюзИ закрыты

бАнты на платье

✅ Ответы и разбор

тортЫ на столе — ✅ ВЕРНО!

Множественное число слова «торт» имеет ударение на окончании: торт — тортЫ, тортОв, тортАми. Единственное число — тОрт, но во множественном числе ударение смещается на последний слог. Это одно из слов, где форма единственного и множественного числа различаются местом ударения. свеклА в супе — ❌ НЕВЕРНО.

Правильно: свЁкла. Ударение в этом слове всегда на первом слоге: свЁкла, свЁклы, о свЁкле. Произношение «свеклА» — одна из самых устойчивых речевых ошибок, которую допускают даже образованные люди. жалюзИ закрыты — ❌ НЕВЕРНО.

Правильно: жАлюзи. Слово французского происхождения «жалюзи» не склоняется и имеет фиксированное ударение на первом слоге: жАлюзи. Многие ошибочно переносят ударение на последний слог по аналогии с другими заимствованиями. бАнты на платье — ❌ НЕВЕРНО.

Правильно: бантЫ. Во множественном числе ударение перемещается на окончание: бант — бантЫ, бантОв, бантАми. Единственное число — бАнт, но множественное — только бантЫ.

Итог: верное ударение стоит только в 1-й фразе — тортЫ на столе.

Итоги теста:

4 из 4: у вас отличная грамотность, поздравляем!

2–3 правильных ответа: хороший результат, но стоит повторить сложные слова.

0–1 правильный ответ: не огорчайтесь. Ударения в русском языке разнообразны и подвижны, поэтому ошибаются многие.

Интересный факт о русском языке

В русском языке есть так называемые недостаточные глаголы. Иногда у глагола нет какой-либо формы, и это обусловлено законами благозвучия. Например: «победить». Он победит, ты победишь, я… победю? побежу? побежду? Филологи предлагают использовать заменяющие конструкции «я одержу победу» или «стану победителем». Поскольку форма первого лица единственного числа отсутствует, глагол является недостаточным.

Тест на грамотность: Где стоит верное ударение?

Тест на грамотность: Где стоит неправильное ударение?