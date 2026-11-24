Якутск встретил великого артиста Константина Райкина мягкой, по-настоящему сказочной погодой и тихим пушистым снегом. И словно в унисон этой зимней благодати в Государственном академическом русском драматическом театре имени А. С. Пушкина произошло событие, которое надолго останется в сердцах горожан: народный артист России вышел на сцену, чтобы читать Пушкина.

Строгий черный фрак, безупречная выправка — с первой же секунды своего появления он дал понять, что встреча со зрителем для него настоящий праздник и высокое служение. Сыну великого Аркадия Райкина, человека, чья смелая сатира пробивала глухую стену эпохи «одобрямс», не нужно объяснять цену сценического слова. Для него театр и публика — святыня безо всякого пафоса. Это глубокое, почти трепетное уважение к залу идет из самого сердца, из родительского дома, где любовь к искусству и зрителю всегда ставили превыше всего.

Кажется, что может быть сложнее для театральной сцены, чем моноспектакль? Два часа подряд без антракта, без декораций и партнеров, один на один со зрителем. Уму непостижимо, как человеческая память способна удержать такой колоссальный объем поэзии, как можно два часа подряд, безустанно, без единой остановки, глотка воды или малейшей запинки читать великие строки наизусть, проживая каждую букву на разрыв аорты. Но для Константина Райкина пустая сцена — это целая Вселенная, а поэтическое слово — живая стихия.

директор Российского гостеатра «Сатирикон» Елизавета Гаврилова



Эти два часа пролетели как одно мгновение, на одном дыхании. За это время мастер провел зрителей через самые разные грани пушкинского гения — от глубоких, пронзительно философских размышлений о жизни, судьбе и предназначении поэта до искрометно ироничных, озорных и шутливых строк. Мгновенно меняя тембр бархатного, узнаваемого с первой ноты голоса, пластику, мимику и ритм речи, Константин Аркадьевич превращал каждое стихотворение в законченную, пульсирующую сценическую историю.

Слушать его было ни с чем не сравнимым удовольствием. В его точных жестах, пронзительном взгляде, тончайшем юморе и невероятной внутренней энергии чувствовалась такая мощь, что границы времени и пространства стирались. Артист не просто декламировал классику — он доверительно разговаривал со зрителем, шутил с залом, делился самым сокровенным. В какой-то момент возникло полное ощущение, что зал перенесся в другое измерение, а прямо перед публикой, живой и настоящий, стоит сам Александр Сергеевич.

Якутская публика ответила мастеру взаимностью — так же тепло и душевно, как и сама погода в этот вечер. Зал замирал на самых тихих, исповедальных нотах, взрывался искренним смехом на шутках и провожал артиста долгими, несмолкающими овациями стоя. Встреча с подлинным искусством такого масштаба стала для Якутска настоящим праздником света, поэзии и человеческого тепла. Браво!