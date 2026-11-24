13 декабря 2026 года в ТРК «Азия» состоится первая новогодняя ярмарка, организованная Алмазэргиэнбанком. Местные компании, производители и предприниматели смогут представить свою продукцию, познакомить покупателей со своими брендами и стать частью большого предновогоднего события.

Ярмарка объединит на одной площадке локальные бренды и тех, кто ищет особенные подарки к Новому году. Гостей мероприятия ждут специальные предложения от участников, покупки с кэшбеком и насыщенная праздничная программа.

Участникам ярмарки организаторы предлагают не только возможность представить свою продукцию на площадке, но и дополнительную информационную поддержку. Знакомство с брендами и их товарами начнется заранее: публикации о компаниях-участниках будут выходить в социальных сетях и информационных каналах организаторов в течение декабря. Это позволит предпринимателям привлечь внимание потенциальных покупателей еще до начала ярмарки и сохранить интерес к своим предложениям в течение всего предновогоднего периода.

Ярмарка пройдет 13 декабря на третьем этаже ТРК «Азия» по адресу: ул. Чернышевского, 74/8.

Приглашаем к участию юридические лица, местные бренды и предпринимателей!

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить регистрационную форму, указав контактные данные и информацию об организации. После этого с потенциальными участниками свяжутся организаторы, чтобы обсудить формат, условия участия и размещение на площадке.

Подробности и форма регистрации доступны по ссылке: https://albank.ru/ru/corp/first-fair/#formModal

Станьте частью первой новогодней ярмарке и заявите о себе жителям республики!