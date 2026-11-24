Мечта о доме в Якутске обернулась судом: с продавца взыскано 1,2 млн. руб.

В 2024 году истец перечислил на банковский счёт ответчика 1 200 000 руб. Деньги переводились за переуступку земельного участка, расположенного в мкрн. «Сатал» в пригороде Якутска.

Прав на объект недвижимости мужчина так и не получил: право собственности, право пользования либо иные права на участок от продавца ему не перешли, а деньги до настоящего времени не возвращены.

Впоследствии он узнал, что на момент перечисления средств ответчик не являлась арендатором участка, не обладала правом распоряжения им и не имела полномочий действовать от имени собственника. В апреле 2026 года он направил претензию с требованием возврата денег, однако она была проигнорирована.

Истец просил взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения, расходы на оплату услуг представителя и госпошлины.

Судом установлено, что в декабре 2023 года стороны заключили договор брони и передачи задатка о переуступке права аренды участка площадью 800 кв. м по Намскому тракту, 13 км, согласовав цену в размере 1 200 000 руб. Продавец гарантировал отсутствие обременений на объект. Основной договор подлежал заключению в администрации СОНТ «Сатал». Двумя траншами истец перевёл 1 200 000 руб., что подтверждается банковскими ордерами.

Вместе с тем судом установлено, что в январе 2024 года председатель правления заключил договор с другим членом СНТ «Сатал», которому предоставлено право пользования тем же участком сроком до января 2027 года, а по выписке из ЕГРН участок с сентября 2020 года находится в собственности других лиц.

Участок как объект гражданско-правовых отношений имеет иного собственника, который волю на его отчуждение не выражал. Следовательно, ответчик получила от истца деньги за недвижимое имущество, прав на которое она не имела.

Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика неосновательное обогащение в размере 1 200 000 руб., расходы на оплату услуг представителя — 60 000 руб. и госпошлину — 27 000 руб.

Ответчик не согласилась с решением суда первой инстанции и подала жалобу в вышестоящую инстанцию.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, не нашла оснований для отмены судебного акта: деньги получены ответчиком без правовых оснований, а потому подлежат возврату. Решение оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.