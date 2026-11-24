В Якутске до 5 декабря приостановили спортивные мероприятия с участием школьников из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Якутске с 23 ноября по 5 декабря текущего года вводятся временные ограничения на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием школьников. Соответствующий приказ Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) от 23 ноября 2026 года № 369-ОД принят в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Ограничения распространяются на учащихся с 1-го по 11-й (12-й) классы. В указанный период также запрещается посещение спортивных объектов школьниками этих классов.

Решение принято на основании постановления Санитарно-противоэпидемической комиссии от 23 ноября 2026 года № 127-ПР/СВ.

Руководителям подведомственных Минспорту Якутии учреждений поручено провести генеральные уборки помещений с применением дезинфицирующих средств силами персонала. Меры направлены на снижение риска распространения инфекций в спортивных объектах.

Отдельный комплекс противоэпидемических мер предусмотрен для Республиканского училища (колледжа) олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева.

С 24 ноября по 5 декабря для учащихся 9–11-х классов образовательный процесс будет организован с применением дистанционных технологий.

В колледже также вводится ежедневный мониторинг посещаемости. При выявлении групповых случаев ОРВИ, когда число заболевших составит 20% и более от численности учебной группы или учреждения, образовательный процесс будет временно приостанавливаться на семь дней. Информация о таких случаях должна оперативно направляться в Минспорт Якутии и отдел эпидемиологического надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)».

Кроме того, колледжу поручено усилить работу по вакцинации студентов и сотрудников против гриппа, соблюдать усиленный санитарно-противоэпидемический режим, включая влажную уборку с дезинфицирующими средствами, регулярное проветривание помещений и обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных рециркуляторов. Продолжится информационно-разъяснительная работа по профилактике ОРВИ и необходимости ограничения посещения мест массового пребывания людей.