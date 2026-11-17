13-летняя шашистка из Якутии завоевала четыре золотые медали на мировых стартах в Турции

Юная спортсменка из Республики Саха (Якутия) Нарыйаана Леонтьева стала четырехкратной победительницей мировых первенств по шашкам, завершившихся в Турции. Всего сборная якутских шашистов привезла с международных турниров 44 награды различного достоинства, сообщили в центре спортивной подготовки «Триумф».

Крупные международные старты — Кубок мира, первенство мира и командные чемпионаты мира — проходили в Турции с 1 по 11 ноября. 13-летняя воспитанница якутской ДЮСШ № 5 Нарыйаана Леонтьева показала абсолютный результат на первенстве мира по стоклеточным шашкам, выиграв золотые медали во всех трех программах: классической, быстрой и молниеносной. Четвертую награду высшей пробы она завоевала в своей возрастной группе на чемпионате мира IDA по решению шашечных композиций, обойдя более 20 соперниц из разных стран.

Как рассказала изданию «Эхо столицы» мама спортсменки Надежда Леонтьева, дочь увлеклась шашками в шестилетнем возрасте, когда в детском саду открылся профильный кружок. Сейчас школьница совершенствует мастерство в спортивной школе под руководством тренера Ивана Павлова, а с 2023 года стабильно входит в состав национальной сборной России. Родители чемпионки далеки от профессионального спорта — оба работают научными сотрудниками в Физико-техническом институте, однако семья во всем поддерживает увлечение дочери.