Как в кино: В один из вечеров пятницы развернулись страшные события

В один из вечеров пятницы ноября минувшего года в г. Якутске развернулись события, которые законопослушные граждане могли видеть лишь в остросюжетных фильмах – похищение человека, сопряженное с другими противозаконными действиями.

21.11.2025 40-летний уроженец Усть-Алданского района испытывая неприязнь, вызванную давним конфликтом, и ведомый желанием вступиться за свою сестру, совместно с 38 и 39-летними выходцами Верхневилюйского и Верхнеколымского районов напал на потерпевшего, избил и поместив в автомобиль, вывез в СОТ на Вилюйском тракте, где незаконно удерживал для выяснения отношений. В результате потерпевшему причинены телесные повреждения средней тяжести.

Кроме того, уроженец Верхнеколымского района неправомерно завладел автомобилем «Тойота саксид», принадлежащим потерпевшему, отогнав его от дома. А уроженец Верхневилюйского района, будучи солидарным с приятелями, угрожал убийством, вызвав у потерпевшего моральный вред и страх за свою жизнь.

В судебном заседании 40-летний подсудимый вину в похищении не признал, в причинении вреда здоровью – частично, отрицая предварительный сговор. Он пояснил, что действовал из-за опасений за сестру, которой угрожал бывший сожитель – потерпевший. Также у мужчин ранее был рабочий конфликт. Прибыв к дому родственницы подсудимый, не обнаружив ни ее, ни и ее сожителя, увидев разбитое окно, не дозвонившись до обоих, заподозрил потерпевшего и, выяснив его местонахождение, направился к нему. На вопросы где сестра и ее сожитель потерпевший сказал ему, что «закопал их на Вилюйском тракте».

Двое других подсудимых вину также не признали.

С учетом совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, проанализировав их, суд признал первого подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека); п.п. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Второй подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека); п.п. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия); 1 ст. 166 УК РФ –неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафа в размере 30 000 рублей.

Третий подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека); ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Ему назначено наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего: с осужденных солидарно взыскана компенсация морального вреда в размере 900 000 рублей.

Приговор законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.