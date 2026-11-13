Жесткий урок земского доктора: Почему суд заставил вернуть миллионы

Намский районный суд Республики Саха (Якутия) взыскал с врача-терапевта более 1,95 млн рублей за досрочное расторжение договора по федеральной программе «Земский доктор». Медик уволилась из заполярной больницы спустя два месяца работы вместо положенных по контракту пяти лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установило судебное следствие, специалист трудоустроилась в Булунскую центральную районную больницу и по договору с Минздравом Якутии получила единовременную компенсационную выплату в размере 2 млн рублей. Взамен врач обязалась отработать в арктическом районе не менее пяти лет. Однако спустя 66 дней женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Министерство потребовало вернуть неотработанную часть субсидии, но добровольно средства в казну не поступили, после чего ведомство обратилось с иском в суд.

В ходе заседания представитель ответчика настаивала, что увольнение было вынужденным и произошло по уважительным причинам. По словам защиты, врачу не предоставили обещанное служебное жилье, перевели на другую должность и не обеспечили нормальные условия труда — в поселке отсутствовал высокоскоростной интернет для работы в медицинской информационной системе. Кроме того, медик не ушла из профессии, а сразу устроилась терапевтом в Намскую центральную районную больницу, закрыв там давнюю вакансию.

Суд эти аргументы отклонил, разъяснив суть программы: господдержка выделяется под конкретную должность в конкретной медорганизации, включенной в специальный программный реестр. Новое место работы врача в Намском районе в этот перечень не входило, а согласия Минздрава на перевод и дополнительного соглашения медик не оформляла.

В итоге суд постановил взыскать с терапевта неотработанную часть выплаты в размере 1 927 710 рублей 40 копеек, а также 30 тыс. рублей неустойки. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.