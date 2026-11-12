Водопровод, газификация: Как развивается инфраструктура пригородов

Водопровод, газификация и электроснабжение: как развивается инфраструктура пригородов Якутска

Развитие коммунальной инфраструктуры пригородных территорий стало одной из тем заседания постоянной комиссии Якутской городской Думы по развитию территорий и агропромышленного комплекса. Представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации проинформировали депутатов о планах по строительству сетей водоснабжения, газификации и подключению к электросетям.

Работа ведётся в рамках муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Якутска на 2025–2032 годы.

Одно из основных направлений — строительство магистральных водопроводов общей протяжённостью около 54 километров. Новые сети предусмотрены для микрорайонов Белое озеро, Марха и села Маган, а также сел Табага, Хатассы и Пригородный, включая микрорайон Тускул. В перспективе централизованным водоснабжением смогут обеспечить более 38 тысяч потребителей. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, завершить её подготовку планируется в 2027 году.

Продолжается и работа по газификации пригородов. В частности, проводится техническое перевооружение автоматической газораспределительной станции «Хатассы», завершение которого запланировано на 2027 год. Также разработана и прошла экспертизу проектная документация на строительство газопроводов высокого давления протяжённостью 12,6 километра. Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2027 году. Газификация микрорайона Тускул предусмотрена до 2028 года.

Отдельно рассмотрели подключение к электросетям земельных участков, предоставленных участникам специальной военной операции и многодетным семьям. В селе Табага завершены работы по технологическому присоединению 65 участков участников СВО. В Кильдямцах техническая возможность подключения обеспечена для 257 участков многодетных семей. Ещё по 42 участкам заключён договор, его исполнение запланировано на четвёртый квартал 2027 года.