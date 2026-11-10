Тест на грамотность: Где пишется Ё, а где О? Проверьте, помните ли вы школьное правило
Ш_лковый платок, ж_лтый лист и громкий ш_рох: сможете ли вы правильно вставить пропущенные буквы? На первый взгляд задание кажется простым, но именно в таких словах многие допускают ошибки.
Русский язык полон орфографических тонкостей. Некоторые правила мы изучали ещё в школе, но со временем забываем даже самые простые исключения. Предлагаем проверить себя с помощью небольшого теста и выяснить, насколько хорошо вы помните правописание букв О и Ё после шипящих.
Условие задания
Вставьте пропущенные буквы в четырёх словосочетаниях:
- Ш_лковый платок.
- Ж_лтый лист.
- Громкий ш_рох.
- Спелый крыж_вник.
Задача: определить, где необходимо написать О, а где Ё.
Попробуйте ответить самостоятельно
Не торопитесь смотреть правильные ответы. Попробуйте сначала решить все четыре задания самостоятельно.
Запишите свои варианты и проверьте, насколько хорошо вы помните школьную орфографию.
Подсказка: обратите внимание на родственные слова. Иногда именно они помогают понять, какую букву нужно написать после шипящей согласной.
Правило: когда после шипящих пишется Ё, а когда О?
Чтобы правильно выбрать букву, нужно определить, где находится пропущенная гласная и можно ли подобрать проверочное слово.
Ё пишется в корне слова под ударением, если в родственных словах или другой форме того же слова появляется буква Е.
Например:
- шёлк — шелка;
- жёлтый — желтеть;
- шёпот — шептать;
- чёрный — чернеть;
- жёлудь — желудей.
О пишется в корне под ударением, если нельзя подобрать родственное слово с буквой Е, а также в словах-исключениях и заимствованиях.
Например:
- шорох;
- крыжовник;
- шов;
- чопорный;
- капюшон;
- шоколад.
Запомните: не каждое слово после шипящей подчиняется одному и тому же правилу. Поэтому полезно проверять написание по орфографическому словарю.
Ответы с разбором
1. Шёлковый платок.
Правильно пишется Ё. Проверочное слово — «шелка». В родственных словах после шипящей появляется буква Е, поэтому в корне под ударением пишется Ё.
2. Жёлтый лист.
Правильный вариант — Ё. Проверочное слово — «желтеть». Именно чередование Ё и Е помогает определить правильное написание.
3. Громкий шорох.
Здесь необходимо написать О. Слово «шорох» относится к исключениям: в его корне под ударением пишется О. Проверить эту букву с помощью родственного слова с Е нельзя.
4. Спелый крыжовник.
Правильно — О. Слово «крыжовник» относится к исключениям, написание которых необходимо запомнить.
Интересный факт о русском языке
Знаете ли вы, что буква Ё появилась в русском алфавите сравнительно поздно?
Её введение традиционно связывают с 1783 годом и княгиней Екатериной Дашковой. На заседании Российской академии обсуждалось, как удобнее передавать произношение некоторых слов, и было предложено использовать новую букву вместо сочетания букв «io». Подробнее об этом на сайте Культура.РФ — история буквы Ё.
Есть и ещё одна интересная особенность: в обычных печатных текстах букву Ё нередко заменяют на Е. Однако в некоторых случаях точки над буквой имеют принципиальное значение, поскольку помогают различать слова и правильно передавать произношение.
Например, «все» и «всё» — совершенно разные слова.
А сколько правильных ответов получилось у вас?
Если вы правильно вставили все четыре буквы, значит, школьное правило вы помните отлично!
Три правильных ответа — тоже хороший результат. Если допустили две ошибки или больше, самое время освежить знания.
Русская орфография требует внимания даже в самых простых словах. А небольшие тесты помогают поддерживать грамотность и не забывать правила, которые мы когда-то изучали в школе.
Делитесь результатом в комментариях: сколько из четырёх слов вы написали правильно — четыре, три или меньше?
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