Тест на грамотность: Где пишется Ё, а где О? Проверьте, помните ли вы школьное правило

Тест по русскому языку

Тест на грамотность: О или Ё после шипящих

Ш_лковый платок, ж_лтый лист и громкий ш_рох: сможете ли вы правильно вставить пропущенные буквы? На первый взгляд задание кажется простым, но именно в таких словах многие допускают ошибки.

Русский язык полон орфографических тонкостей. Некоторые правила мы изучали ещё в школе, но со временем забываем даже самые простые исключения. Предлагаем проверить себя с помощью небольшого теста и выяснить, насколько хорошо вы помните правописание букв О и Ё после шипящих.

Условие задания

Вставьте пропущенные буквы в четырёх словосочетаниях:

Ш_лковый платок. Ж_лтый лист. Громкий ш_рох. Спелый крыж_вник.

Задача: определить, где необходимо написать О, а где Ё.

Попробуйте ответить самостоятельно

Не торопитесь смотреть правильные ответы. Попробуйте сначала решить все четыре задания самостоятельно.

Запишите свои варианты и проверьте, насколько хорошо вы помните школьную орфографию.

Подсказка: обратите внимание на родственные слова. Иногда именно они помогают понять, какую букву нужно написать после шипящей согласной.

Правило: когда после шипящих пишется Ё, а когда О?

Чтобы правильно выбрать букву, нужно определить, где находится пропущенная гласная и можно ли подобрать проверочное слово.

Ё пишется в корне слова под ударением, если в родственных словах или другой форме того же слова появляется буква Е.

Например:

шёлк — шелка;

жёлтый — желтеть;

шёпот — шептать;

чёрный — чернеть;

жёлудь — желудей.

О пишется в корне под ударением, если нельзя подобрать родственное слово с буквой Е, а также в словах-исключениях и заимствованиях.

Например:

шорох;

крыжовник;

шов;

чопорный;

капюшон;

шоколад.

Запомните: не каждое слово после шипящей подчиняется одному и тому же правилу. Поэтому полезно проверять написание по орфографическому словарю.

Ответы с разбором

1. Шёлковый платок.

Правильно пишется Ё. Проверочное слово — «шелка». В родственных словах после шипящей появляется буква Е, поэтому в корне под ударением пишется Ё.

2. Жёлтый лист.

Правильный вариант — Ё. Проверочное слово — «желтеть». Именно чередование Ё и Е помогает определить правильное написание.

3. Громкий шорох.

Здесь необходимо написать О. Слово «шорох» относится к исключениям: в его корне под ударением пишется О. Проверить эту букву с помощью родственного слова с Е нельзя.

4. Спелый крыжовник.

Правильно — О. Слово «крыжовник» относится к исключениям, написание которых необходимо запомнить.

Интересный факт о русском языке

Знаете ли вы, что буква Ё появилась в русском алфавите сравнительно поздно?

Её введение традиционно связывают с 1783 годом и княгиней Екатериной Дашковой. На заседании Российской академии обсуждалось, как удобнее передавать произношение некоторых слов, и было предложено использовать новую букву вместо сочетания букв «io». Подробнее об этом на сайте Культура.РФ — история буквы Ё.

Есть и ещё одна интересная особенность: в обычных печатных текстах букву Ё нередко заменяют на Е. Однако в некоторых случаях точки над буквой имеют принципиальное значение, поскольку помогают различать слова и правильно передавать произношение.

Например, «все» и «всё» — совершенно разные слова.

А сколько правильных ответов получилось у вас?

Если вы правильно вставили все четыре буквы, значит, школьное правило вы помните отлично!

Три правильных ответа — тоже хороший результат. Если допустили две ошибки или больше, самое время освежить знания.

Русская орфография требует внимания даже в самых простых словах. А небольшие тесты помогают поддерживать грамотность и не забывать правила, которые мы когда-то изучали в школе.

Делитесь результатом в комментариях: сколько из четырёх слов вы написали правильно — четыре, три или меньше?

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