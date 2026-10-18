Тест на грамотность: Какие буквы пропущены И или Ы?
И или Ы? Сложный тест по русскому, где ошибается каждый третий
То как мы произносим слова в разговоре, при написании могут выглядеть совершенно по другому. Правило «Как слышится так и пишется» тут не работает. Сегодня у нас небольшой тест на выбор букв И или Ы. Посмотрите на 5 слов и определите какая буква должна стоять на месте пропуска.
- Ж_знь
- Ш_на
- Камыш_
- Ж_молость
- Ш_ть
Попробуйте определить самостоятельно, произнесите эти слова вслух, прислушайтесь как они звучат и сделайте свой выбор.
Ответы
Представьте себе: вы стоите на распутье русского языка. Слева манит буква Ы – суровая, твердая, кажется, что она идеально подходит к шипящим звукам. Справа улыбается буква И – звонкая, легкая и, как ни странно, единственно правильная.
Давайте распутаем этот клубок и разберем пять слов с пропущенными буквами. Во всех случаях победителем выходит И! И вот почему: Это одно из самых старых и незыблемых правил русской орфографии. Звуки [ж] и [ш] в русском языке всегда твердые. Нашему уху после них действительно слышится что-то среднее между [ы] и [и]. Но исторически сложилось так, что для обозначения этого звука после шипящих мы используем букву И.
Буква Ы после Ж и Ш в корнях слов не пишется практически никогда.
Поэтому:
- Жизнь
- Шина
- Камыши
- Жимолость
- Шить
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