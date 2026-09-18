Тест на грамотность: Где пропущена буква Ь?
Предлагаем короткий тест на знание русского языка. Перед вами четыре словосочетания. Сможете найти единственный вариант, где пропущена буква ь, в котором нужно вставить мягкий знак?
Задание: где пропущена буква Ь?
Прочитайте варианты и определите, на месте какого пропуска должен стоять ь:
- Острый меч_
- С_едобный гриб
- Спелая рож_
- Несколько рощ_
Не торопитесь: сначала попробуйте объяснить свой выбор. Подсказка — обратите внимание на род существительного и его форму.
Правильный ответ
Мягкий знак пропущен в варианте № 3 — «Спелая рожь».
«Рожь» — существительное женского рода третьего склонения. В начальной форме таких существительных после шипящей на конце пишется мягкий знак: рожь, мышь, ночь, вещь.
Разберём все четыре варианта.
1. «Острый меч»
Меч — существительное мужского рода второго склонения. В именительном падеже единственного числа после шипящей на конце мягкий знак не пишется.
По тому же правилу пишутся слова мяч, нож, плащ, камыш.
Правильно: острый меч.
2. «Съедобный гриб»
Здесь буква действительно пропущена, но нужен твёрдый знак, а не мягкий.
Разделительный ъ пишется после приставки, оканчивающейся на согласную, перед буквами е, ё, ю, я. В слове «съедобный» после приставки с- следует е.
Похожие примеры: съесть, съёжиться, объявить.
Правильно: съедобный гриб.
3. «Спелая рожь»
Слово рожь отвечает на вопрос «что?» и относится к женскому роду: она, спелая рожь. Это существительное третьего склонения, поэтому после ж на конце нужен мягкий знак.
При этом звук [ж] остаётся твёрдым. Мягкий знак здесь не смягчает согласный, а указывает на грамматические особенности слова.
Правильно: спелая рожь.
4. «Несколько рощ»
Рощ — форма родительного падежа множественного числа существительного «роща»: несколько чего? — рощ.
В такой форме после шипящих на конце мягкий знак не пишется. Сравните: много туч, пять задач, несколько дач.
Правильно: несколько рощ.
Как запомнить правило?
Для этих существительных поможет короткая памятка:
- Мужской род, начальная форма — без ь: меч, нож, плащ.
- Женский род, третье склонение, начальная форма — с ь: рожь, ночь, мышь.
- Родительный падеж множественного числа — без ь после шипящей: рощ, туч, задач.
Главное — не пытаться определить написание только на слух. Сначала выясните, какое перед вами слово и в какой форме оно употреблено.
Удалось выбрать правильный ответ без подсказки? А теперь проверьте себя ещё раз: «кирпич», «помощ», «много встреч_» — где нужен мягкий знак?
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