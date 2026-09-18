Тест на грамотность: Где пропущена буква Ь?

Мягкий знак не обозначает отдельного звука, но порой именно он решает, правильно ли написано слово. Особенно легко запутаться, когда перед ним стоит шипящая: в одном случае ь необходим, а в другом — будет ошибкой.

где пропущена буква ь

Предлагаем короткий тест на знание русского языка. Перед вами четыре словосочетания. Сможете найти единственный вариант, где пропущена буква ь, в котором нужно вставить мягкий знак?

Задание: где пропущена буква Ь?

Прочитайте варианты и определите, на месте какого пропуска должен стоять ь:

Острый меч_ С_едобный гриб Спелая рож_ Несколько рощ_

Не торопитесь: сначала попробуйте объяснить свой выбор. Подсказка — обратите внимание на род существительного и его форму.

Правильный ответ

Мягкий знак пропущен в варианте № 3 — «Спелая рожь».

«Рожь» — существительное женского рода третьего склонения. В начальной форме таких существительных после шипящей на конце пишется мягкий знак: рожь, мышь, ночь, вещь.

Разберём все четыре варианта.

1. «Острый меч»

Меч — существительное мужского рода второго склонения. В именительном падеже единственного числа после шипящей на конце мягкий знак не пишется.

По тому же правилу пишутся слова мяч, нож, плащ, камыш.

Правильно: острый меч.

2. «Съедобный гриб»

Здесь буква действительно пропущена, но нужен твёрдый знак, а не мягкий.

Разделительный ъ пишется после приставки, оканчивающейся на согласную, перед буквами е, ё, ю, я. В слове «съедобный» после приставки с- следует е.

Похожие примеры: съесть, съёжиться, объявить.

Правильно: съедобный гриб.

3. «Спелая рожь»

Слово рожь отвечает на вопрос «что?» и относится к женскому роду: она, спелая рожь. Это существительное третьего склонения, поэтому после ж на конце нужен мягкий знак.

При этом звук [ж] остаётся твёрдым. Мягкий знак здесь не смягчает согласный, а указывает на грамматические особенности слова.

Правильно: спелая рожь.

4. «Несколько рощ»

Рощ — форма родительного падежа множественного числа существительного «роща»: несколько чего? — рощ.

В такой форме после шипящих на конце мягкий знак не пишется. Сравните: много туч, пять задач, несколько дач.

Правильно: несколько рощ.

Как запомнить правило?

Для этих существительных поможет короткая памятка:

Мужской род, начальная форма — без ь: меч, нож, плащ.

меч, нож, плащ. Женский род, третье склонение, начальная форма — с ь: рожь, ночь, мышь.

рожь, ночь, мышь. Родительный падеж множественного числа — без ь после шипящей: рощ, туч, задач.

Главное — не пытаться определить написание только на слух. Сначала выясните, какое перед вами слово и в какой форме оно употреблено.

Удалось выбрать правильный ответ без подсказки? А теперь проверьте себя ещё раз: «кирпич», «помощ», «много встреч_» — где нужен мягкий знак?

Ещё похожий тест на грамотность: в каком слове пропущена буква Ь?