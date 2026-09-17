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17.09.2026 23:54
чтение: 1 мин
Погода
#Небольшое потепление

Небольшое потепление: Погода чуток исправляется

Небольшое потепление: Погода чуток исправляется

В большинстве районов небольшой мокрый снег, на юго-востоке и юге местами умеренный. Ветер умеренный, местами порывы 7-12 м/с, на арктическом побережье местами до 15-20 м/с. Температура ночью -1-6°, при прояснении -6-11°, днем +4+9°, на побережье +1+6°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/c. Температура ночью -3-5°, днем +4+6°

Ежедневный гороскоп на 18 сентября 2026 года

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

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