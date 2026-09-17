17.09.2026 23:54
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Небольшое потепление: Погода чуток исправляется
Небольшое потепление: Погода чуток исправляется
В большинстве районов небольшой мокрый снег, на юго-востоке и юге местами умеренный. Ветер умеренный, местами порывы 7-12 м/с, на арктическом побережье местами до 15-20 м/с. Температура ночью -1-6°, при прояснении -6-11°, днем +4+9°, на побережье +1+6°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/c. Температура ночью -3-5°, днем +4+6°
Ежедневный гороскоп на 18 сентября 2026 года
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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