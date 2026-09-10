11.09.2026 03:24
чтение: 1 мин
Бабье лето разгулялось в столице во всю силу
Бабье лето разгулялось в столице во всю силу
На юге, западе, северо-западе небольшой, юго-западе умеренный дождь, на Колыме небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. Ветер умеренный, по нижней Лене, на Колыме и побережье порывистый до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, на юге, западе +3+8°, днем +11+16°, на северо-западе +6+11°, Колыме 0,+5°.
В Якутске без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью 0,-2°, днем +12+14°
Сегодня день рождения зампреда правительства, глав улусов и переводчицы
Читайте также:
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий