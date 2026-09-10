Бабье лето разгулялось в столице во всю силу

На юге, западе, северо-западе небольшой, юго-западе умеренный дождь, на Колыме небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. Ветер умеренный, по нижней Лене, на Колыме и побережье порывистый до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, на юге, западе +3+8°, днем +11+16°, на северо-западе +6+11°, Колыме 0,+5°.

В Якутске без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью 0,-2°, днем +12+14°

Сегодня день рождения зампреда правительства, глав улусов и переводчицы