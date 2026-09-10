Математический тест на логику: решите пример 4 × 8 — 10 : 5(14 — 9)

Хитрая задача на порядок действий: Решите пример и проверьте свою логику

Математика — это не только школьные тетради и экзамены. Умение быстро считать в уме остаётся с нами на всю жизнь: в магазине, при планировании поездок, в работе с финансами или даже при готовке, когда нужно пересчитать пропорции. Устный счёт тренирует концентрацию, развивает память и учит мозг быстрее обрабатывать информацию. Поэтому даже простые арифметические задачи — это не детская забава, а полезная ежедневная гимнастика для ума.

Посмотрите на выражение ниже. Оно выглядит элементарно, но именно в нём чаще всего допускают ошибку из-за невнимательности к порядку действий.

Ваш пример:

4 × 8 − 10 : 5(14 − 9)

Прежде чем читать дальше, решите пример самостоятельно. Отложите телефон, не открывайте калькулятор, возьмите листок или просто сосредоточьтесь. Запишите получившееся число — и только потом сравните с нашим решением. Готовы?

Пошаговое решение

Шаг 1. Действия в скобках.

Всегда начинаем с них:

14 − 9 = 5

Пример принимает вид:

4 × 8 − 10 : 5 × 5

Обратите внимание: запись 5(14 − 9) означает умножение, то есть 5 × 5.

Шаг 2. Умножение и деление слева направо.

Эти действия равнозначны по приоритету, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они стоят в выражении:

4 × 8 = 32

10 : 5 = 2

2 × 5 = 10

Теперь у нас остались только сложение и вычитание:

32 − 10

Шаг 3. Вычитание.

32 − 10 = 22

Ответ: 22.

Если у вас получилось 31,6, 30 или другое число — скорее всего, вы нарушили последовательность и выполнили деление уже после умножения на результат скобок. В математике порядок действий не допускает вольностей!

Такие упражнения полезны тем, что одновременно развивают рабочую память, ведь промежуточные результаты приходится удерживать в голове без внешних подсказок, укрепляют навык строгого следования алгоритмам, что пригодится в любой сложной задаче, и поддерживают скорость мышления в повседневной жизни — от быстрого подсчёта сдачи до оценки времени на дорогу; кроме того, регулярная «зарядка» для мозга снижает тревожность перед цифрами и помогает сохранять ясность ума в любом возрасте, поэтому достаточно уделять подобным примерам несколько минут в день, чтобы заметно повысить внимательность и логическую дисциплину.

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