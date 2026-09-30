Ежедневный гороскоп на четверг 1 октября 2026 года

После дождичка в четверг

гороскоп 1 октября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 1 октября 2026: 20, 21 лунный день. Убывающая Луна. Сегодня после 5:00 утра пятницы по московскому времени, избегайте покупок (за исключением еды и бензина) и принятия важных решений. Луна находится в знаке Близнецов.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня ваш разум сосредоточен, что дарит вам здравый смысл и практичные идеи. Это отличный день, чтобы записаться на курсы или изучить что-то новое. Не стесняйтесь прислушиваться к советам людей старшего возраста или более опытных специалистов: в конце концов, нет нужды изобретать велосипед.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Это идеальный день для финансовых обсуждений или принятия решений относительно вашего имущества, поскольку вы настроены практично. А это значит, что вы добьетесь результата! Если вы отправитесь за покупками, то приобретете долговечные и практичные вещи.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и взаимодействует с Сатурном, призывая вас быть осторожнее в любом деле, за которое вы беретесь. Возможно, вы предпочтете остаться наедине со своими мыслями. Также вы будете склонны к экономии. Не исключено, что вам придется позаботиться о ком-то.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня исследования пройдут успешно благодаря вашему упорству: вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете (будете цепляться за свою цель, как бульдог). Разумеется, если у вас предстоят важные семейные обсуждения, вы тщательно к ним подготовитесь.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня беседа со старшим или более опытным другом может оказаться для вас полезной. Ваше взаимодействие с окружающими, скорее всего, будет поддерживающим; однако не исключено, что вы можете почувствовать себя несколько приниженно или даже одиноко. (Возможны оба варианта развития событий.)

Дева (23 августа – 22 сентября)

Как и вчера, вы снова в центре внимания, и люди замечают вас больше обычного. Сегодня они видят в вас надежного, экономного и осмотрительного человека. Кто-то может попросить у вас помощи. Однако также возможно чувство временной отчужденности от кого-то. Если это произойдет, не волнуйтесь: это ненадолго.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Это подходящий день для учебы, если вам нужно узнать что-то важное. Также это идеальное время, чтобы завершить писательский проект, работу над книгой или рукописью, поскольку ваш разум готов к концентрации и упорству. Благодаря вашей внимательности к деталям, сегодня вы можете заняться составлением сложного плана путешествия.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Если вам нужно обсудить вопросы наследства, налогов, долгов или страхования, сегодня для этого самый подходящий день: вы настроены практично и не упустите ни одной детали. Более того, Венера в вашем знаке наделяет вас обаянием и дипломатичностью. (Вы в выигрыше в любом случае.)

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Как и вчера, в общении с другими вам придется идти на значительные уступки. (В этом нет ничего страшного: это просто означает, что нужно быть сговорчивым и гибким.) Сегодня дети могут потребовать больше внимания и ответственности. Возьмите ответственность на себя и поступите правильно.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Это бесспорно продуктивный для вас день. Ваш разум сосредоточен и дисциплинирован, вы готовы к работе. Что бы вы ни делали, вы будете выполнять это с заботой и вдумчивостью. Это прекрасно, поскольку сейчас вы производите на окружающих отличное впечатление. (Идеальное время.)

Водолей (20 января – 18 февраля)

Выберите этот день для серьезного обсуждения вопросов ухода и образования ваших детей, так как у вас хватит терпения рассмотреть различные варианты и дисциплины, чтобы довести свои идеи до конца. Также вы можете обсудить спортивные мероприятия или важное светское событие, требующее особого планирования.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня семейные обсуждения будут практичными и разумными, потому что вы настроены на нужный лад и готовы действовать. Возможно, вы найдете способы получить практическую и финансовую поддержку от третьей стороны, что существенно изменит ситуацию к лучшему.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Олег Ефремов (1927–2000) и актриса Бри Ларсон (1989) родились в этот день. Вы сосредоточены, амбициозны, дисциплинированны и верны своим принципам. У вас высокие идеалы и новаторские идеи. Это прекрасный год для общения и наслаждения жизнью. Позвольте себе немного расслабиться и опустить защитные барьеры. Веселитесь, но не упускайте из виду свои цели. Старые друзья могут появиться вновь, чтобы возобновить отношения.