К субботе позитивный настрой может смениться унынием и меланхолией

гороскоп на неделю с 27 сентября по 4 октября 2026 года

Общий прогноз для всех знаков

Среда и четверг обещают стать продуктивными днями, наполненными творческими возможностями. Однако будьте внимательны: к субботе позитивный настрой может смениться унынием и меланхолией, которые, вероятно, сохранятся и в воскресенье. Возможно, стоит заранее пересмотреть планы на выходные.

Сегодня Марс впервые с весны 2025 года входит в знак Льва и останется там на два месяца. Марс символизирует физическую энергию, сексуальность и наше эго — внутреннее ощущение: «Вот кто я!»

Пока Марс находится во Льве, мы станем увереннее, эмоциональнее и выразительнее. Усилится потребность в признании, а романтические отношения станут особенно страстными. Кто-то недоверчиво приподнимет бровь: «Неужели?» А кто-то согласится с Оскаром Уайльдом: «Напряжение невыносимо. Надеюсь, оно продлится».

Овен

21 марта — 19 апреля

В ближайшие два месяца жизнь наполнится энергией: ваш управитель Марс будет находиться в родственном вам огненном знаке. Это разожжёт желание общаться, развлекаться и получать удовольствие от жизни.

Вас потянет к романтике и волнующему флирту. Вы станете более игривыми, смелыми и азартными. Как прирождённые творцы, многие Овны захотят заняться рукоделием, ремеслом или искусством. Вас будут привлекать спортивные соревнования, развлечения с детьми, театр, кино и шоу-бизнес. Отличное время для отпуска!

При этом в ближайшие четыре недели вам, как ни странно, потребуется больше сна. В романтических отношениях будет много страсти, нежности и взаимной привязанности. Кроме того, у вас появятся хорошие возможности привлечь деньги. Дзинь-дзинь!

Телец

20 апреля — 20 мая

В глубине души вы настоящий помещик: мечтаете о собственной земле без ипотеки, фруктовом саде, цветах и свежих овощах, из которых можно готовить блюда для гостей прямо «с грядки на стол».

Хорошая новость: в ближайшие два месяца Марс будет находиться в секторе дома и семьи. Это означает повышенную активность — а иногда и настоящий хаос — в домашней жизни. Возможны ремонт, переезд, благоустройство жилья или приезд гостей.

Старайтесь не раздражаться по мелочам: Марс способен сделать вас вспыльчивее. Лучше направьте его энергию на полезные дела. В этом и следующем году вы сможете значительно улучшить жилищные условия или найти более подходящий дом. Вам везёт!

Близнецы

21 мая — 20 июня

Примерно раз в полтора-два года Марс проходит через ваш сектор общения. Новый цикл начинается сегодня и продлится два месяца.

Темп жизни заметно ускорится. Внезапно появится множество дел, поездок и встреч. Вы будете с энтузиазмом учиться и делиться знаниями, больше читать, писать и заниматься исследованиями. Возможны частые короткие путешествия.

У вас прибавится интеллектуальной энергии, а манера общения станет более живой и энергичной. В разговорах вы будете прямолинейны, убедительны и сразу перейдёте к сути. Это особенно благоприятно для тех, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, литературой или актёрским мастерством.

Однако такое положение Марса может сделать вас нетерпеливыми и спровоцировать споры. Сохраняйте спокойствие.

Рак

21 июня — 22 июля

Вы умеете разумно обращаться с деньгами, а сейчас в вашем финансовом секторе находятся сразу две планеты.

Во-первых, туда только что вошёл Марс. Он даст вам больше энергии для заработка и поможет навести порядок в вещах и финансах. Однако вы можете начать сильнее отождествлять себя со своим имуществом — и захотите покупать вещи, способные подчеркнуть статус или улучшить имидж.

Во-вторых, в этом же секторе уже находится щедрый Юпитер. Он останется здесь до конца года и продолжит своё влияние в следующем, привлекая возможности для роста доходов. Это поразительно удачное сочетание!

Но есть небольшой нюанс: Марс способен подтолкнуть к импульсивным тратам. «Заверните оба!» — именно так это может выглядеть. Будьте благоразумны, сохраняйте чеки и не выбрасывайте упаковку.

Лев

23 июля — 22 августа

В ближайшие два месяца Марс будет находиться в вашем знаке — и это даёт вам серьёзное преимущество!

Марс повысит физическую энергию, усилит сексуальность, уверенность и смелость. Вы станете инициативнее, настойчивее и, скорее всего, ещё драматичнее. Возможно, вам захочется купить эффектную одежду, чтобы выделиться и вызвать восхищение.

Может появиться желание полностью изменить образ и по-новому выразить себя — особенно если вы давно об этом мечтали. Вам будет близка мысль Джордж Элиот: «Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть».

Учтите, что этот мощный прилив энергии способен подавлять окружающих: вы будете казаться ярче и масштабнее самой жизни. Не забывайте быть внимательными к тем, кто скромнее вас.

Дева

23 августа — 22 сентября

Пока Марс находится во Льве, ближайшие два месяца могут оказаться для вас непростыми. На поверхность способны выйти старые обиды и подавленный гнев. Вы также можете столкнуться с недоброжелателями — они вряд ли станут действовать открыто, но вы почувствуете их отношение.

Ваше стремление быть продуктивными останется сильным, однако работать вы предпочтёте незаметно, вдали от чужих глаз. Это вовсе не означает, что результаты будут скромными: напротив, вы способны сделать очень многое.

Такое положение Марса может вызывать беспричинное раздражение и внутреннее беспокойство. Иногда вы рискуете сами осложнить ситуацию или создать о себе неверное впечатление. Лучшее решение — осознанность. Если внутренний голос подсказывает, что чего-то не следует говорить или делать, прислушайтесь к нему.

Весы

23 сентября — 22 октября

Вы любите общение, поэтому переход Марса во Льва станет для вас отличной новостью. В ближайшие два месяца усилится желание выходить в свет, встречаться с друзьями и заводить полезные знакомства.

Что бы ни происходило в вашей жизни, вы захотите чаще видеть друзей и активнее участвовать в работе групп, сообществ и организаций. Некоторые Весы станут более азартными и увлекутся командными или физическими видами спорта.

Амбициозное влияние Марса может привести вас к руководящей роли в коллективе, комитете или клубе. Это идеальный период для достижения целей. Но сначала ответьте на вопрос: вы их чётко сформулировали? Определите несколько конкретных ближайших задач — Марс поможет воплотить задуманное.

Скорпион

23 октября — 21 ноября

Перемещение Марса вас порадует: планета поднимается в верхнюю часть вашего гороскопа и пробуждает необычайно сильные амбиции.

В ближайшие два месяца вы будете стремиться добиваться результатов, конкурировать и брать ситуацию под контроль. Кроме того, вам захочется получить признание своих заслуг — и это станет дополнительным источником мотивации.

В итоге вы сможете работать чрезвычайно продуктивно и добиться впечатляющих результатов. Однако ваш напор может встревожить начальство, руководителей и даже коллег. Не переусердствуйте, иначе рискуете потерять завоёванные позиции. Уважайте окружающих и помните о своих главных целях.

Стрелец

22 ноября — 21 декабря

Для вас наступает благоприятный период! В ближайшие два месяца Марс будет находиться в родственном огненном знаке. Это пробудит тягу к приключениям, путешествиям, учёбе, издательской деятельности, а также к исследованиям в области медицины, права и высшего образования.

Новое положение Марса придаст смелости, поможет вырваться из рутины и открыть для себя новые идеи. Возможно, вы почувствуете сильную увлечённость чем-то действительно важным, но раньше не решались действовать.

Теперь вы сможете уверенно выпустить свои стрелы во Вселенную и оставить след в мире. Слишком громко сказано? Что поделать — Лев любит драматические эффекты.

Козерог

22 декабря — 19 января

Сложите всё вместе: сегодня Марс входит в знак Льва. Марс отвечает за сексуальную энергию, а Лев — за романтику. И такое положение сохранится в ближайшие два месяца.

Ваш интерес к интимным отношениям, страстным встречам и романтическим приключениям заметно усилится. Ох, как забилось сердце!

Однако Марс также традиционно провоцирует споры и соперничество из-за общих денег, ресурсов и имущества, а также долгов, налогов и наследства. Всё это создаст немало поводов для драматических сцен. Впрочем, вы сумеете провести их со вкусом, поскольку не любите излишеств. Да, лучше меньше, да лучше. Достаточно одной нитки жемчуга.

Водолей

20 января — 18 февраля

В ближайшие два месяца Марс займёт непростое для вас положение: он окажется напротив вашего знака и привлечёт внимание к самым близким отношениям — как личным, так и деловым.

В вашем окружении могут появиться волевые люди, готовые бросить вам вызов. Из-за этого возрастает вероятность конфликтов. Марс способен за считаные секунды превратить незначительное разногласие в серьёзную ссору — а вам это совершенно ни к чему.

Положительная сторона периода заключается в том, что вы сможете прямо выражать мысли и защищать свои интересы. Отрицательная — в риске стать слишком напористыми и перестать слушать других. Не допускайте этого. Действуйте разумно.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

Возможно, именно вы станете главным счастливчиком недели. В ближайшие два месяца Марс будет мотивировать вас работать усерднее, чтобы продемонстрировать окружающим свои способности.

Марс связан с энергией, напором и амбициями, поэтому вы будете браться за дела с энтузиазмом и страстью. Ваша продуктивность возрастёт, а стремление к эффективности поможет добиться заметных результатов.

Вы завершите задачи, которые долго откладывали, наведёте порядок в жизни и испытаете заслуженную гордость за свои достижения. Кроме того, появится желание позаботиться о здоровье — например, начать тренироваться по новой программе.

Да, в этот период Марс станет вашим лучшим другом.