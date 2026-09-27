Обращение депутатки или Память без претензий

27 сентября Якутия отмечает День государственности. В этом году республика вспоминает 36-ю годовщину Декларации о государственном суверенитете, принятой 27 сентября 1990 года. Депутатка Государственного Собрания (Ил Тумэн) Нюргуяна Заморщикова в своих соцсетях опубликовала праздничное обращение. Поводом стало собрание общественности Саха Конгресса в Доме Арчы накануне праздника.

На первый взгляд это обычный праздничный текст. Но вокруг этой даты публичные высказывания традиционно требуют точности, и обращение показательно тем, как в нём расставлены смысловые акценты.

История как факт

Декларацию депутатка называет историческим фактом и важной частью истории республики. Главное внимание она уделяет не содержанию документа, а людям, которые принимали решения. По её словам, это было очень непростое время, требовавшее огромной ответственности.

Центральная фигура этой части текста — Михаил Николаев. Депутатка пишет, что он возглавил поиск решений в сложнейший для страны и Якутии период, а затем стал первым президентом республики. При нём, по оценке автора, формировалась новая модель развития, выстраивались отношения с федеральным центром и укреплялась экономическая самостоятельность.

Формулировка важна. Слово «самостоятельность» здесь относится к экономике и соседствует с отношениями с федеральным центром. Так в 1990-е годы описывалась модель договорного федерализма, ведь тогда республика искала своё место внутри страны, а не вне её.

«Другая правовая реальность»

Ключевая фраза обращения звучит так: «Сегодня мы живём уже в другой правовой и политической реальности, по другим законам».

С юридической точки зрения это точное наблюдение. Декларация 1990 года принималась ещё в Советском Союзе, в период так называемого парада суверенитетов. Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила, что суверенитет России распространяется на всю её территорию (статья 4), а республики являются субъектами Федерации (статья 5). В 2000 году Конституционный суд в постановлении № 10-П прямо указал, что суверенитет принадлежит многонациональному народу России в целом и не может принадлежать субъектам Федерации. После этого нормы о суверенитете были приведены в соответствие с федеральной Конституцией во всех республиках.

Поэтому День государственности сегодня — праздник исторической памяти и республиканского статуса Якутии в составе России. Депутатка говорит о Декларации именно в этом ключе, как о части пути, который привёл республику к нынешнему положению.

Преемственность поколений

Отдельный фрагмент посвящён беседе с Климентом Ивановым, который поделился с автором воспоминаниями о тех событиях. Из этой встречи депутатка выводит мысль о преемственности: нужно не только помнить предшественников, но и учиться у них мудрости, стойкости и ответственности перед народом.

Это привычный для якутской публичной культуры жанр обращение к опыту старшего поколения. Он позволяет говорить об истории через личный опыт людей, а не через политические лозунги.

Но в этом жанре важно, кто говорит и с какой позиции. Обращение написано в регистре государственного деятеля, который подводит итоги эпохи. Сначала Декларация 1990 года, затем фигура Михаила Николаева, потом личная беседа с участником тех событий. В конце следует вывод о том, в чём «наша главная задача» сегодня. Автор встраивает себя в эту линию как собеседник старейшин и продолжатель их дела.

Между тем политическая биография самой Заморщиковой пока невелика. Полномочия народного депутата VII созыва начались в 2023 года, а до этого она была индивидуальным предпринимателем. В конце 2023 года она возглавила фракцию «Новых людей» в Ил Тумэн. Сама депутатка в интервью парламентскому изданию назвала 2023 год для себя «стартовым». Летом 2026 года партия выдвинула её кандидатом в Госдуму по якутскому одномандатному округу. По итогам голосования избран Пётр Шамаев от «Единой России» с 37,35%, а Заморщикова заняла третье место с 14,75% (https://www.interfax.ru/russia/1117364 )

На этом фоне интонация обращения выглядит заявкой на статус, который пока не подкреплён ни стажем, ни электоральным результатом. Три года в республиканском парламенте это срок, достаточный для первых законодательных инициатив, но едва ли для роли хранителя политической традиции. Однако разговор ведётся именно с этой позиции, автор от имени поколения формулирует главную задачу и напоминает о мудрости и ответственности.

Говорить об истории республики может любой депутат, и право на это не зависит от стажа. Вопрос лишь в соразмерности: когда начинающий политик пишет тоном аксакала, читатель вправе заметить эту дистанцию.

Регион как часть страны

Главная идеологическая формула текста: «Сильная Якутия — сильная Россия! Сильные регионы делают сильнее всю нашу страну».

Она снимает кажущееся противоречие между любовью к своей республике и общероссийской идентичностью. Развитие региона описывается как вклад в развитие страны. Интерес к собственной истории, языку и культуре при таком подходе не противопоставляется государственному единству, а дополняет его.

Дальше депутатка перечисляет приоритеты: сохранение истории, культуры, языка и традиций, экономическое развитие, новые возможности для людей, будущее детей. Этот набор тем сегодня определяет повестку большинства национальных республик. Идентичность связана с языком и культурой, а развитие с экономикой и социальной сферой.

Итоговый афоризм обращения выстраивает связь времён, память о прошлом означает ответственность за настоящее, а ответственность за настоящее означает заботу о будущем.

Адресаты

Во второй части текст выходит за рамки юбилея. Заморщикова поздравляет депутатов Государственной Думы, избранных от Якутии, и коллег по парламенту. Она благодарит общественников, участников Саха Конгресса и всех неравнодушных, которые сохраняют историю и поднимают важные вопросы.

Такой перечень адресатов показывает, что праздник связывает разные уровни: республиканский парламент, федеральное представительство и гражданское общество. Завершается обращение пожеланием взаимопонимания, созидательной работы и общих дел.

Что остаётся за текстом

Праздничный жанр не предполагает конкретики, и обращение её не содержит. Но заявленные приоритеты как язык, культура, экономика, будущее детей требуют практического наполнения, и здесь у республиканского парламента есть работа.

Можно спросить, какие программы поддержки якутского языка и языков коренных малочисленных народов Севера будут приняты. Как будет развиваться экономика северных и арктических районов. Какую долю доходов от недропользования республика сможет направлять на собственное развитие в рамках действующего бюджетного законодательства. Это законные вопросы региональной политики внутри единого конституционного пространства.

Обращение Нюргуяны Заморщиковой показывает, как сегодня принято говорить о 27 сентября. Историю не отрицают и не переписывают, но и не превращают в политическое требование. Её помнят как часть пути республики. Насколько эта память станет основой конкретных дел, покажет работа депутатов в ближайшие годы.

Постоянный автор SakhaLife

Фото: Канал Нюргуяны Заморщиковой