Надоела обычная жареная курица? Готовим легендарную грузинскую чкмерули в сливочно-чесночном соусе всего за 40 минут!

Легендарное блюдо из грузинского ресторана

курица чкмерули рецепт

Если классическая жареная курица или суховатая грудка на сковороде уже перестали вас радовать, у нас есть идеальное кулинарное решение. Встречайте рецепт курицы чкмерули — знаменитое грузинское блюдо, названное в честь высокогорного села Чкмери в Раче.

Это тот самый случай, когда минимализм в ингредиентах рождает максимализм во вкусе. Всего одна сковорода, доступные продукты и 40–50 минут вашего времени — и на вашем столе окажется ресторанный шедевр: сочное мясо с хрустящей корочкой, томленное в бархатистом, ароматном соусе из чеснока, сливок и свежей кинзы.

🛒 Что нам понадобится?

Главный секрет чкмерули — в балансе. Не бойтесь количества чеснока: при тушении он теряет свою резкость, становясь сладковатым и невероятно ароматным.

Курица (лучше всего бедра или голени на кости с кожей, но можно и целую курицу, разрезанную на порции) — 1,2 кг;

(лучше всего бедра или голени на кости с кожей, но можно и целую курицу, разрезанную на порции) — 1,2 кг; Чеснок — 1 крупная головка (или 8–10 крупных зубчиков);

— 1 крупная головка (или 8–10 крупных зубчиков); Сливки (жирностью 10–20%) или жирное цельное молоко — 250–300 мл;

(жирностью 10–20%) или жирное цельное молоко — 250–300 мл; Сливочное масло — 40 г (оно дает тот самый нежный вкус);

— 40 г (оно дает тот самый нежный вкус); Растительное масло — 2 ст. ложки (для первоначальной обжарки);

— 2 ст. ложки (для первоначальной обжарки); Свежая кинза — 1 большой пучок;

— 1 большой пучок; Хмели-сунели — 1 ч. ложка (по желанию, для глубины аромата);

— 1 ч. ложка (по желанию, для глубины аромата); Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

👨‍🍳 Пошаговый рецепт: от сковороды до восторга

Шаг 1. Секрет идеальной корочки

Курицу промойте и очень тщательно обсушите бумажными полотенцами. Влага — главный враг хрустящей корочки. Если используете бедра или голени, сделайте пару неглубоких надрезов на мясе до кости: так оно быстрее приготовится и лучше пропитается соусом. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите курицу кожицей вниз и жарьте 7–10 минут до уверенного золотистого цвета. Переверните и жарьте еще 5 минут. Переложите мясо на тарелку.

Шаг 2. Ароматная основа

Не мойте сковороду! Все карамелизованные соки, оставшиеся на дне, — это будущий вкус соуса. Убавьте огонь до среднего, добавьте сливочное масло. Как только оно растопится и вспенится, выложите мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок. Обжаривайте его буквально 30–40 секунд, постоянно помешивая. Наша цель — чтобы чеснок отдал аромат маслу, но ни в коем случае не подгорел (иначе появится горечь).

Шаг 3. Сливочное волшебство

Влейте в сковороду с чесночным маслом сливки. Добавьте соль, черный перец и хмели-сунели. Деревянной лопаткой аккуратно соскребите со дна сковороды все вкусные приставшие частички. Доведите соус до легкого кипения и дайте ему потомиться 1–2 минуты, чтобы он начал слегка густеть.

Шаг 4. Томление

Верните обжаренную курицу в сковороду, погрузив ее в соус. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 15–20 минут. За это время мясо станет невероятно мягким и будет легко отделяться от кости, а соус приобретет густую, обволакивающую консистенцию.

Шаг 5. Финальный аккорд

Мелко порубите свежую кинзу. За 2–3 минуты до готовности снимите крышку, щедро посыпьте блюдо зеленью и аккуратно перемешайте, поливая каждый кусочек соусом. Прогрейте еще пару минут и снимайте с огня.

💡 Как подавать, чтобы все ахнули?

Снимите сковороду с плиты и дайте чкмерули постоять под крышкой 5–10 минут. Это важный этап: температура выровняется, а ароматы специй и трав окончательно «подружатся» со сливочным соусом.

Подавайте блюдо прямо в той сковороде, в которой оно готовилось (если она позволяет), или переложите в глубокий подогретый керамический сосуд.

Идеальные компаньоны для чкмерули:

Свежий хлеб (шоти, лаваш или чиабатта) — им просто преступно не вымакивать этот божественный соус. Картофельное пюре или отварной рис — они отлично впитывают сливочно-чесночную подливу. Свежие овощи или простой салат из помидоров и лука, чтобы освежить рецепторы.

Приятного аппетита! Попробовав приготовить чкмерули один раз, вы поймете, почему эта простая деревенская еда стала мировым кулинарным хитом. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, и удивляйте своих близких!