Надоела обычная жареная курица? Готовим легендарную грузинскую чкмерули в сливочно-чесночном соусе всего за 40 минут!
Если классическая жареная курица или суховатая грудка на сковороде уже перестали вас радовать, у нас есть идеальное кулинарное решение. Встречайте рецепт курицы чкмерули — знаменитое грузинское блюдо, названное в честь высокогорного села Чкмери в Раче.
Это тот самый случай, когда минимализм в ингредиентах рождает максимализм во вкусе. Всего одна сковорода, доступные продукты и 40–50 минут вашего времени — и на вашем столе окажется ресторанный шедевр: сочное мясо с хрустящей корочкой, томленное в бархатистом, ароматном соусе из чеснока, сливок и свежей кинзы.
🛒 Что нам понадобится?
Главный секрет чкмерули — в балансе. Не бойтесь количества чеснока: при тушении он теряет свою резкость, становясь сладковатым и невероятно ароматным.
- Курица (лучше всего бедра или голени на кости с кожей, но можно и целую курицу, разрезанную на порции) — 1,2 кг;
- Чеснок — 1 крупная головка (или 8–10 крупных зубчиков);
- Сливки (жирностью 10–20%) или жирное цельное молоко — 250–300 мл;
- Сливочное масло — 40 г (оно дает тот самый нежный вкус);
- Растительное масло — 2 ст. ложки (для первоначальной обжарки);
- Свежая кинза — 1 большой пучок;
- Хмели-сунели — 1 ч. ложка (по желанию, для глубины аромата);
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.
👨🍳 Пошаговый рецепт: от сковороды до восторга
Шаг 1. Секрет идеальной корочки
Курицу промойте и очень тщательно обсушите бумажными полотенцами. Влага — главный враг хрустящей корочки. Если используете бедра или голени, сделайте пару неглубоких надрезов на мясе до кости: так оно быстрее приготовится и лучше пропитается соусом. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите курицу кожицей вниз и жарьте 7–10 минут до уверенного золотистого цвета. Переверните и жарьте еще 5 минут. Переложите мясо на тарелку.
Шаг 2. Ароматная основа
Не мойте сковороду! Все карамелизованные соки, оставшиеся на дне, — это будущий вкус соуса. Убавьте огонь до среднего, добавьте сливочное масло. Как только оно растопится и вспенится, выложите мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок. Обжаривайте его буквально 30–40 секунд, постоянно помешивая. Наша цель — чтобы чеснок отдал аромат маслу, но ни в коем случае не подгорел (иначе появится горечь).
Шаг 3. Сливочное волшебство
Влейте в сковороду с чесночным маслом сливки. Добавьте соль, черный перец и хмели-сунели. Деревянной лопаткой аккуратно соскребите со дна сковороды все вкусные приставшие частички. Доведите соус до легкого кипения и дайте ему потомиться 1–2 минуты, чтобы он начал слегка густеть.
Шаг 4. Томление
Верните обжаренную курицу в сковороду, погрузив ее в соус. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 15–20 минут. За это время мясо станет невероятно мягким и будет легко отделяться от кости, а соус приобретет густую, обволакивающую консистенцию.
Шаг 5. Финальный аккорд
Мелко порубите свежую кинзу. За 2–3 минуты до готовности снимите крышку, щедро посыпьте блюдо зеленью и аккуратно перемешайте, поливая каждый кусочек соусом. Прогрейте еще пару минут и снимайте с огня.
💡 Как подавать, чтобы все ахнули?
Снимите сковороду с плиты и дайте чкмерули постоять под крышкой 5–10 минут. Это важный этап: температура выровняется, а ароматы специй и трав окончательно «подружатся» со сливочным соусом.
Подавайте блюдо прямо в той сковороде, в которой оно готовилось (если она позволяет), или переложите в глубокий подогретый керамический сосуд.
Идеальные компаньоны для чкмерули:
- Свежий хлеб (шоти, лаваш или чиабатта) — им просто преступно не вымакивать этот божественный соус.
- Картофельное пюре или отварной рис — они отлично впитывают сливочно-чесночную подливу.
- Свежие овощи или простой салат из помидоров и лука, чтобы освежить рецепторы.
Приятного аппетита! Попробовав приготовить чкмерули один раз, вы поймете, почему эта простая деревенская еда стала мировым кулинарным хитом. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, и удивляйте своих близких!
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